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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 4735>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 90
1. Так
18%
16
2. Ні
34%
31
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
48%
43
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2009 12:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.
В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее:
М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!

У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700.
В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остаем только от Москвы, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Киевом они не идут ни в какое сравнение!

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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 02:10

  Унуноктий написав:Респект00 хоть раз не совралЗображення


а я никогда и не врал.
ни про свои вложение, ни про евробонды, ни про арендные ставки... а ваши наспешки вызывают у меня улыбку

делайте выводы
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 02:28

Форумчан с НГ!!!

Желаю всем исполнение желаний:
Растишкам - рост, позитив, хороших новостей, удачных инвестиций, всяких вкусняшек и ништяков! 8)
Обвалишкам - обвал, много всяких ППЦов в ассортименте(ОШ,ЯЗ,ИШ и т.д.), экспорт сыра и т.д., много разнообразных новостей про то как все куево, ожидания ПА300 в Мордоре и ПА1500 в НЛ... :twisted:

Проффесору - богатых и щедрых студентов.
Эгоисту - румынский паспорт.
Понаеху - продать ПА35куе.
Максу - уехать в США.
Дантисту - инвестировать в офигенный новострой.
уре - купить электробаян ,валенки и кокошник для жены.
Респекту - продать евробонды с профитом.
Первому - забацать окуенный ремонт в РТ и переехать.
захар_у - получить еще одну спадщину.
жеке79 - просто удачи
3беке - окуенных мальвин и все таки попасть на Мальдивы :)
реусу - купить в НЛ ПА1500
Флаю - обуховскую135
Фейслессу - очередной смены работы с повышением
бараке - продажи стартапа за 100500млнуе
антею79 - побольше витаминов и позитива и поменьше желчи...
Серж-ИКу - выжидать и купить таки свое...
Унуноктию - свежих новогодних представлений по 1+1 и Интеру и...да не оскудеет рука дающего матпомощь...


...ну и всем здоровья, удачи...и исполнение всех МЕЧТ(или мечтей)... :D

ту алл: "бойтесь мыслей своих ибо они материальны"(с)...это к чему? к тому что как обычно проблема с точной формулировкой желаний...ну кто в теме тот поймет...короче всех с НГ!

... и да, кстати, написано с моей верной Нокиа3310...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 01 січ, 2017 03:01, всього редагувалось 2 разів.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 02:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хе-хе, за всю жизнь не помню чтоб 1+1 и СТБ показывали прошлогоднее новогоднее представление. Даже в голодные 90-е.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 03:04

Унуноктий
чё у тебя на аве, ж.па?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 03:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пинчук здорово лоханулся. Я считаю что старая олигархическая модель в Украине сломана. По КРЖН есть полная ясность на пол года вперёд, до июля. Что будет с ценами дальше (до конца 2017), станет понятно уже в последних числах февраля.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 03:15

дел
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 01 січ, 2017 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 03:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я желаю, чтобы в следующем году цены на киевскую недвигу стали адекватными доходам и способности к сбережениям пересичных киевлян. Чтобы бизнес-класс стал, наконец, бизнес-классом, а не эконом+, а цены на него стали адекватными доходам и способности к сбережениям среднего класса. А среди покупателей элитки желаю в следующем году не увидеть ни одного депутата, чиновника и их родственников. А если, вдруг, кто-то все-таки затешется, чтобы он попадал в разработку НАБУ прямо не отходя от кассы.
С Новым годом!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 03:31

  airmax78 написав:Я желаю, чтобы в следующем году цены на киевскую недвигу стали адекватными доходам и способности к сбережениям пересичных киевлян. Чтобы бизнес-класс стал, наконец, бизнес-классом, а не эконом+, а цены на него стали адекватными доходам и способности к сбережениям среднего класса. А среди покупателей элитки желаю в следующем году не увидеть ни одного депутата, чиновника и их родственников. А если, вдруг, кто-то все-таки затешется, чтобы он попадал в разработку НАБУ прямо не отходя от кассы.
С Новым годом!

Аминь...
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 07:42

  Унуноктий написав:Пинчук здорово лоханулся. Я считаю что старая олигархическая модель в Украине сломана. По КРЖН есть полная ясность на пол года вперёд, до июля. Что будет с ценами дальше (до конца 2017), станет понятно уже в последних числах февраля.


А более подробно рассказать про эту теорию можно ?
moldashavanin
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