Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь! Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований. В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее: М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!
У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет. Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700. В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остаем только от Москвы, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Киевом они не идут ни в какое сравнение!
Желаю всем исполнение желаний: Растишкам - рост, позитив, хороших новостей, удачных инвестиций, всяких вкусняшек и ништяков! Обвалишкам - обвал, много всяких ППЦов в ассортименте(ОШ,ЯЗ,ИШ и т.д.), экспорт сыра и т.д., много разнообразных новостей про то как все куево, ожидания ПА300 в Мордоре и ПА1500 в НЛ...
Проффесору - богатых и щедрых студентов. Эгоисту - румынский паспорт. Понаеху - продать ПА35куе. Максу - уехать в США. Дантисту - инвестировать в офигенный новострой. уре - купить электробаян ,валенки и кокошник для жены. Респекту - продать евробонды с профитом. Первому - забацать окуенный ремонт в РТ и переехать. захар_у - получить еще одну спадщину. жеке79 - просто удачи 3беке - окуенных мальвин и все таки попасть на Мальдивы реусу - купить в НЛ ПА1500 Флаю - обуховскую135 Фейслессу - очередной смены работы с повышением бараке - продажи стартапа за 100500млнуе антею79 - побольше витаминов и позитива и поменьше желчи... Серж-ИКу - выжидать и купить таки свое... Унуноктию - свежих новогодних представлений по 1+1 и Интеру и...да не оскудеет рука дающего матпомощь...
...ну и всем здоровья, удачи...и исполнение всех МЕЧТ(или мечтей)...
ту алл: "бойтесь мыслей своих ибо они материальны"(с)...это к чему? к тому что как обычно проблема с точной формулировкой желаний...ну кто в теме тот поймет...короче всех с НГ!
... и да, кстати, написано с моей верной Нокиа3310...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 01 січ, 2017 03:01, всього редагувалось 2 разів.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Пинчук здорово лоханулся. Я считаю что старая олигархическая модель в Украине сломана. По КРЖН есть полная ясность на пол года вперёд, до июля. Что будет с ценами дальше (до конца 2017), станет понятно уже в последних числах февраля.
Я желаю, чтобы в следующем году цены на киевскую недвигу стали адекватными доходам и способности к сбережениям пересичных киевлян. Чтобы бизнес-класс стал, наконец, бизнес-классом, а не эконом+, а цены на него стали адекватными доходам и способности к сбережениям среднего класса. А среди покупателей элитки желаю в следующем году не увидеть ни одного депутата, чиновника и их родственников. А если, вдруг, кто-то все-таки затешется, чтобы он попадал в разработку НАБУ прямо не отходя от кассы. С Новым годом!
airmax78 написав:Я желаю, чтобы в следующем году цены на киевскую недвигу стали адекватными доходам и способности к сбережениям пересичных киевлян. Чтобы бизнес-класс стал, наконец, бизнес-классом, а не эконом+, а цены на него стали адекватными доходам и способности к сбережениям среднего класса. А среди покупателей элитки желаю в следующем году не увидеть ни одного депутата, чиновника и их родственников. А если, вдруг, кто-то все-таки затешется, чтобы он попадал в разработку НАБУ прямо не отходя от кассы. С Новым годом!
Аминь...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Унуноктий написав:Пинчук здорово лоханулся. Я считаю что старая олигархическая модель в Украине сломана. По КРЖН есть полная ясность на пол года вперёд, до июля. Что будет с ценами дальше (до конца 2017), станет понятно уже в последних числах февраля.
А более подробно рассказать про эту теорию можно ?