Додано: Пон 27 лют, 2017 17:04

В то время, как вся Украина, затаив дыхание, наблюдает за тем, как доллар растет или падает на 10-20 копеек, как проседает евро, существуют валюты, цена которых может изменяться на 5-10% в день.Это т.н. криптовалюты:- биткойн (BTC), стоимость которого на данный момент уже дошла до 1170 долларов.сейчас можно уже за 30700 грн. И цена его непрерывно растет, начиная с 2009 года.- лайткойн (LTC), стоимость которого гораздо ниже - купить лайткойн сейчас можно за 105-107 грн, а продать - за 99-100 грн.- эфириум (ETH), который вырос только за сегодня больше чем на 5%. Сейчас его можно купить за 407 грн, а продать - за 376 грн.Понятно, что торговля криптовалютами - сложный бизнес. Но он того стоит.