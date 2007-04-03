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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #1234 ... 3202>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2017 17:04

Криптовалюта, ринок криптовалют

В то время, как вся Украина, затаив дыхание, наблюдает за тем, как доллар растет или падает на 10-20 копеек, как проседает евро, существуют валюты, цена которых может изменяться на 5-10% в день.
Это т.н. криптовалюты:
- биткойн (BTC), стоимость которого на данный момент уже дошла до 1170 долларов. Продать биткойн за гривны сейчас можно уже за 30700 грн. И цена его непрерывно растет, начиная с 2009 года.
- лайткойн (LTC), стоимость которого гораздо ниже - купить лайткойн сейчас можно за 105-107 грн, а продать - за 99-100 грн.
- эфириум (ETH), который вырос только за сегодня больше чем на 5%. Сейчас его можно купить за 407 грн, а продать - за 376 грн.
Понятно, что торговля криптовалютами - сложный бизнес. Но он того стоит.

Фиксируем опрос 11.02.2021
Зображення

Фиксируем опрос 31.03.2021

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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2017 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все про XBT, LTC, ETH та інші криптовалюти
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2017 08:47

В ночь на 28 феврале произошел резкий рост стоимости эфириума (ETH) - с 14,22 до 15,93 долларов за 1ETH.
За гривны с карты Приват24 его сейчас можно купить за 442 грн
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2017 18:06

Приватно-ориентированная криптовалюта Dash заключила партнёрство с платёжной платформой BlockPay для обеспечения возможности оплачивать товары и услуги на месте продажи.
Прогнозируется, что она в скором времени займет почетное третье место по популярности среди криптовалют.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2017 19:21

Внимание всем, торгующим на бирже BTC-E!

Роскомнадзор заблокирует на территории РФ ряд криптовалютных бирж, сервисов и форумов. Основной причиной блокировки называются «незаконные финансовые транзакции и финансовые махинации». Об этом сообщает “Деловая Трибуна”.

По данным издания, блокировке подлежат такие известные сервисы, как форумы bitcointalk.org и mmgp.ru (а также “зеркало” mmgp.io), социальная блокчейн-платформа golos.io, биржи Yobit.net (и “зеркало” Yobit.io) и btc-e.com

Подробно - тут:
http://forklog.com/smi-roskomnadzor-zab ... rmu-golos/
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2017 19:18

Курс биткоина пошел вверх на фоне свежих новостей из Китая

В среду, 1 марта, первая криптовалюта после нескольких дней затишья снова пошла вверх, добравшись до рекордных отметок недельной давности.

Так, снова был обновлен исторический рекорд на биржах Bitfinex ($1227) и Bitstamp ($1222), одновременно с этим выросла до $19,523 млрд рыночная капитализация биткоина (данные по состоянию на 14:30 GMT).
Более подробно - здесь: http://forklog.com/kurs-bitkoina-poshel ... iz-kitaya/

На текущий момент за биткойн дают уже 31300 грн
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2017 10:37

  Искатель написав:Приватно-ориентированная криптовалюта Dash заключила партнёрство с платёжной платформой BlockPay для обеспечения возможности оплачивать товары и услуги на месте продажи.
Прогнозируется, что она в скором времени займет почетное третье место по популярности среди криптовалют.


На хороших новостях вчера DASH дошел на бирже BTC-E.COM до 48 долларов за 1 монету. Рост за сутки составил больше 50%.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2017 11:53

Биткойн установил новый рекорд

Позавчера биткойн установил новый исторический максимум - 1270 долларов. С того времени они снижается.
Сейчас его можно продать за 32300 грн, но есть вероятность, что он еще упадет в цене.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2017 15:54

Китайские биржи продлили запрет на вывод средств в биткоинах

OKCoin и Huobi объявили о решении продлить запрет на вывод средств в биткоинах и лайткоинах на фоне заявления Народного банка Китая о необходимости усилить контроль за биржами.

Решение было принято в связи с требованиями китайского регулятора усилить противодействие процессу отмывания денег на криптовалютных торговых площадках. Биржа OKCoin сообщила о том, что продолжает контактировать с представителями финансовых надзорных органов с целью выработать необходимые отраслевые стандарты.

На текущий момент за 1 биткойн дают почти 32000 грн
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2017 16:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На CoinDesk писали, что Huobi вроде как намерена в скором времени возобновить возможность вывода средств. Мол, все сервисы приведены в соответствие требованиям Народного банка Китая

А тем временем, сегодня биткоин возобновил падение, начатое вчера.

Во вторник, 7 марта, курс биткоина пережил стремительное падение, связанное, по всей вероятности, с первым блоком Bitcoin Unlimited, добытым крупнейшим на сегодняшний день майнинговым пулом Antpool.
Mugwort
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