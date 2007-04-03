В то время, как вся Украина, затаив дыхание, наблюдает за тем, как доллар растет или падает на 10-20 копеек, как проседает евро, существуют валюты, цена которых может изменяться на 5-10% в день. Это т.н. криптовалюты: - биткойн (BTC), стоимость которого на данный момент уже дошла до 1170 долларов. Продать биткойн за гривны сейчас можно уже за 30700 грн. И цена его непрерывно растет, начиная с 2009 года. - лайткойн (LTC), стоимость которого гораздо ниже - купить лайткойн сейчас можно за 105-107 грн, а продать - за 99-100 грн. - эфириум (ETH), который вырос только за сегодня больше чем на 5%. Сейчас его можно купить за 407 грн, а продать - за 376 грн. Понятно, что торговля криптовалютами - сложный бизнес. Но он того стоит.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 27 лют, 2017 17:21, всього редагувалось 2 разів.
Приватно-ориентированная криптовалюта Dash заключила партнёрство с платёжной платформой BlockPay для обеспечения возможности оплачивать товары и услуги на месте продажи. Прогнозируется, что она в скором времени займет почетное третье место по популярности среди криптовалют.
Роскомнадзор заблокирует на территории РФ ряд криптовалютных бирж, сервисов и форумов. Основной причиной блокировки называются «незаконные финансовые транзакции и финансовые махинации». Об этом сообщает “Деловая Трибуна”.
По данным издания, блокировке подлежат такие известные сервисы, как форумы bitcointalk.org и mmgp.ru (а также “зеркало” mmgp.io), социальная блокчейн-платформа golos.io, биржи Yobit.net (и “зеркало” Yobit.io) и btc-e.com
В среду, 1 марта, первая криптовалюта после нескольких дней затишья снова пошла вверх, добравшись до рекордных отметок недельной давности.
Так, снова был обновлен исторический рекорд на биржах Bitfinex ($1227) и Bitstamp ($1222), одновременно с этим выросла до $19,523 млрд рыночная капитализация биткоина (данные по состоянию на 14:30 GMT). Более подробно - здесь: http://forklog.com/kurs-bitkoina-poshel ... iz-kitaya/
Искатель написав:Приватно-ориентированная криптовалюта Dash заключила партнёрство с платёжной платформой BlockPay для обеспечения возможности оплачивать товары и услуги на месте продажи. Прогнозируется, что она в скором времени займет почетное третье место по популярности среди криптовалют.
На хороших новостях вчера DASH дошел на бирже BTC-E.COM до 48 долларов за 1 монету. Рост за сутки составил больше 50%.
OKCoin и Huobi объявили о решении продлить запрет на вывод средств в биткоинах и лайткоинах на фоне заявления Народного банка Китая о необходимости усилить контроль за биржами.
Решение было принято в связи с требованиями китайского регулятора усилить противодействие процессу отмывания денег на криптовалютных торговых площадках. Биржа OKCoin сообщила о том, что продолжает контактировать с представителями финансовых надзорных органов с целью выработать необходимые отраслевые стандарты.