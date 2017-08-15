Официальные условия
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 10 сер, 2017 17:03
Банк Форвард «Размещайте депозит и выигрывайте турпоездку!»
С 03 июля 2017 года по 31 августа 2017 года размещайте срочный депозит в сумме от 50 тысяч гривен (или эквивалент в долларах, евро по официальному курсу НБУ) на срок от 3 месяцев или пополняйте действующий вклад на сумму от 50 000 гривен и получите возможность выиграть один из трех подарочных сертификатов на приобретение путешествия для отдыха: главный подарок — сертификат на 50 000 гривен и два сертификата на 25 000 гривен.
Официальные условия
Додано: П'ят 11 сер, 2017 09:42
Акції від банку Форвард
«Размещайте депозит и получите возможность оформить страховой продукт «Ваше Право Депозит» и карту Visa Gold на выгодных условиях»
С 1 августа 2017 года по 31 октября 2017 года включительно размещайте срочный депозит в сумме от 20 000 гривен (или эквивалент в долларах, евро) на срок от 3 месяцев и получите возможность оформить страховой продукт «Ваше Право Депозит» и карту Visa Gold на выгодных условиях.
Додано: Сер 16 сер, 2017 10:39
Forward Bank пакетное предложение депозит + премиум карта
Forward Bank и «Покупон» представляют пакетное предложение депозит + премиум карта
Коммерческий Forward Bank и сервис коллективных скидок «Покупон» предлагают уникальную возможность приобрести пакет услуг, состоящий из депозита «Выгодный» с повышенной процентной ставкой и платежной карты премиум-класса с индивидуальным дизайном «Авторская карта GOLD MAX».
Депозит «Выгодный» с процентной ставкой до 18,50 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, а также возможностью пополнения. «Авторская карта GOLD MAX» с возможностью отримаюты 10% CashBack, повышенным процентом на остаток собственных средств — 12% годовых и дополнительными возможностями: бесконтактная оплата по технологии МasterCard PayPass; услуга «Консьерж-сервис»; страховые программы; Интернет-банк и SMS-сервис, которые позволяют управлять счетом в режиме 24/7.
Ознакомиться с подробной информацией о продуктах можно на сайте Банка, а также в Контакт-центре: 583 — с мобильного, 0,00 грн/мин. разговора, 2 грн — плата за соединение (с учетом НДС, дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5 % от стоимости услуги без учета НДС) или 0 800 300 880 (бесплатно в пределах Украины).
Акция до 17 сентября 2017
Додано: П'ят 20 жов, 2017 15:42
Календарь выгодных покупок от Forward Bank
Оформляйте кредитку от Forward Bank в период с 20.10.2017 года по 31.12.2017 года и получайте приветственный бонус в размере 100 грн за первую операцию покупки. А также покупайте выгодно з календарем кэш-бек за счет Ваших кредитных средств и получайте 5% от стоимости покупок.
Додано: Сер 15 лис, 2017 16:16
Акція «Розраховуйтесь карткою Visa та вигравайте поїздку в П
Щоб взяти участь у розіграші 3х поїздок на двох у Пхенчхан на Зимові Олімпійські ігри 2018 і 150 сертифікатів номіналом 2000 грн на спортивні товари – потрібно розраховуватися карткою Visa та реєструвати чеки на
Додано: Вів 21 лис, 2017 17:07
Мега розстрочка! 0 % на 15 місяців!
Мега розстрочка! 0 % на 15 місяців!
Forward Bank спільно з інтернет-магазином «STYLUS» пропонує придбати будь-який товар в кредит на вигідних умовах: розстрочка на 15 міс. (комісія 1-15 міс. - 0 %, 16-36 міс. - 3 % на міс.); сума кредиту 1000 - 25 500 грн., на велику побутову техніку – до 42 500 грн; страхування ризиків від 0,99 % від суми кредиту, SMS-сервіс 35 грн на місяць.
Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера:
Пропозиція дійсна до 30.11.2017 року.
Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 - з мобільного, 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).
Додано: П'ят 24 лис, 2017 17:12
Розстрочка 0 % на 5 місяців в інтернет-магазині:
Спеціальна пропозиція від Forward Bank та інтернет-магазину iStore:
● розстрочка на 5 міс. (комісія 1-5 міс. - 0 %, 6-36 міс. - 3 % на міс.);
● сума кредиту від 1000 до 25 500 грн;
● початковий внесок від 0 %.
Для оформлення кредиту необхідно заповнити коротку форму на сайті партнера:
Пропозиція дійсна до 30.11.2017 року.
Деталі за телефонами Контакт-центру: 583 - з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн - плата за з'єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5 % від вартості послуги без урахування ПДВ) або 0 800 300 880 (безкоштовно в межах України).
Додано: Чет 30 лис, 2017 15:58
Акція «Щедрий Новий рік»
«Щедрий Новий рік» З 01 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року оформляйте кредит на суму до 100 тисяч гривень та беріть участь у розіграші компенсації 25 % від внесених платежів по кредиту. Визначення переможців відбудеться 15.02.2018.
Додано: Сер 06 гру, 2017 16:15
Акція «Виграй погашення кредиту від ПАТ «БАНК ФОРВАРД»!»
Акційна програма «Виграй погашення кредиту від ПАТ «БАНК ФОРВАРД»!», що
проводиться Організатором з метою стимулювання Клієнтів до оформлення кредитів у
Організатора, та реалізується шляхом надання клієнтам подарунків на умовах та в порядку,передбаченому Офіційними умовами.
Додано: Вів 12 гру, 2017 15:55
Акція «Солодкі свята»
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