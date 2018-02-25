RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 233>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 07:46

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Пропонуємо до обговорення:
Російська економіка з 2014 року, після анексии Криму і погіршення ситуації на сході України втратила через санкції $55 млрд.

Дивися повний текст В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія Криму і війна на Донбасі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80446
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 07:46

Санкции можно постепенно снимать лишь при выполнении РФ тех или иных условий.
otg
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:07

Те санкции, которые затрагивают население нужно усиливать! Изменения на россии начнутся после того как у 86% холодильник победит телевизор.
Подолянин
 
Повідомлень: 296
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:09

  Подолянин написав:Те санкции, которые затрагивают население нужно усиливать! Изменения на россии начнутся после того как у 86% холодильник победит телевизор.

В КНДР так и не победил, так что не факт, что что-то начнется
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19661
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 4382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:20

  Подолянин написав:Те санкции, которые затрагивают население нужно усиливать! Изменения на россии начнутся после того как у 86% холодильник победит телевизор.
Холодильник может похудеть лишь тогда когда у них перестанут покупать нефть и газ. А это вряд ли когда наступит. Да и телевизор на столько силен, что его очень тяжело победить. По крайней мере сегодня.
otg
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:34

Э... России обошлось в 55 млрд с 2014. Это 45 мес. Или по 1.2 млрд в мес.
И тут-же "обошлись странам, которые их ввели, в $3,2 млрд ежемесячно."
Т.е. "по себе" лупят в 3 раза сильнее?
skiffrusspb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 28.12.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:40

  skiffrusspb написав:Э... 55 млрд с 2014. Это 45 мес. Или по 1.2 млрд в мес. потери.
И тут-же "обошлись странам, которые их ввели, в $3,2 млрд ежемесячно."
Ну подсчеты вел пророссийский товарищ. Это видно не вооруженным взглядом. Так или иначе для Запада эти потери не существенны, а РФ здорово ощущает на себе. Кроме того здесь говорится только потери связанные с санкциями. Но есть еще огромные средства потерянные непосредственно в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. Ведь даже содержать наемников, надо же им чем то платить. Никто за зря воевать не хочет.
otg
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:45

otg
Не пророссийский, а Российский.
Как оно обходится для запада - не знаю. Для России... тоже не знаю, хотя и живу тут =)
Просто посчитал.
skiffrusspb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 28.12.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 08:45

РФ потеряла 55 млрд., другие страны за три года 3,2х36=115,2 млрд. Что получается РФ строит заводы, чтобы закрыть импорт. Другие страны закрывают заводы, чтобы ликвидировать экспорт. Получается чистая политика, так и надо с мордором как скажут некоторые. Другие скажут ошибка, мы только усилили Россию.
mikola963
 
Повідомлень: 928
З нами з: 25.09.13
Подякував: 95 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2017 10:19

Смешно вообще, что-то по России обсуждать, когда у самих сгорел сарай, а хата уже на-половину. Тем более Китай и Азию от России никто не закрывал и не закроет. Да и потери по-разному считать можно и что потерей называть? Тонну сыра в Италии не купили, например, значит вместо нее свою сделали и продали на рынке. Это что касается товарных санкций. А финансовые больше касаются займов, но и здесь баланс улучшается - долги отдают, а занимают меньше. Плюс меньше расходов на обслуживание, и меньше спекулятивного капитала. В общем, все эти санкции делают Россию сильнее, просто Америка тормоз включить не может пока во избежании репутационных потерь. Да ослабляют они не себя, а Европу. Европа должна лежать у американских ног и не дергаться в сторону России и Китая. Большая шахматная игра.
Jack Reacher
 
Повідомлень: 785
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За скільки Україна купить локомотиви General Electric:... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 28 лют, 2018 11:52
38 1149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 16:30
yarg
Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну... 1, 2, 3
R2 » Пон 26 лют, 2018 12:40
21 1304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 12:45
SMOKE
Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка) 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 25 лют, 2018 14:43
40 3323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 17:35
vladimir07
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4816)
28.02.2018 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.