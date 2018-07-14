Додано: Чет 14 вер, 2017 10:19

Смешно вообще, что-то по России обсуждать, когда у самих сгорел сарай, а хата уже на-половину. Тем более Китай и Азию от России никто не закрывал и не закроет. Да и потери по-разному считать можно и что потерей называть? Тонну сыра в Италии не купили, например, значит вместо нее свою сделали и продали на рынке. Это что касается товарных санкций. А финансовые больше касаются займов, но и здесь баланс улучшается - долги отдают, а занимают меньше. Плюс меньше расходов на обслуживание, и меньше спекулятивного капитала. В общем, все эти санкции делают Россию сильнее, просто Америка тормоз включить не может пока во избежании репутационных потерь. Да ослабляют они не себя, а Европу. Европа должна лежать у американских ног и не дергаться в сторону России и Китая. Большая шахматная игра.