Російська економіка з 2014 року, після анексии Криму і погіршення ситуації на сході України втратила через санкції $55 млрд.
Дивися повний текст В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія Криму і війна на Донбасі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 вер, 2017 07:46
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія Криму і війна на Донбасі.
Додано: Чет 14 вер, 2017 07:46
Санкции можно постепенно снимать лишь при выполнении РФ тех или иных условий.
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:07
Те санкции, которые затрагивают население нужно усиливать! Изменения на россии начнутся после того как у 86% холодильник победит телевизор.
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:09
В КНДР так и не победил, так что не факт, что что-то начнется
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:20
Холодильник может похудеть лишь тогда когда у них перестанут покупать нефть и газ. А это вряд ли когда наступит. Да и телевизор на столько силен, что его очень тяжело победить. По крайней мере сегодня.
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:34
Э... России обошлось в 55 млрд с 2014. Это 45 мес. Или по 1.2 млрд в мес.
И тут-же "обошлись странам, которые их ввели, в $3,2 млрд ежемесячно."
Т.е. "по себе" лупят в 3 раза сильнее?
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:40
Ну подсчеты вел пророссийский товарищ. Это видно не вооруженным взглядом. Так или иначе для Запада эти потери не существенны, а РФ здорово ощущает на себе. Кроме того здесь говорится только потери связанные с санкциями. Но есть еще огромные средства потерянные непосредственно в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. Ведь даже содержать наемников, надо же им чем то платить. Никто за зря воевать не хочет.
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:45
otg
Не пророссийский, а Российский.
Как оно обходится для запада - не знаю. Для России... тоже не знаю, хотя и живу тут =)
Просто посчитал.
Додано: Чет 14 вер, 2017 08:45
РФ потеряла 55 млрд., другие страны за три года 3,2х36=115,2 млрд. Что получается РФ строит заводы, чтобы закрыть импорт. Другие страны закрывают заводы, чтобы ликвидировать экспорт. Получается чистая политика, так и надо с мордором как скажут некоторые. Другие скажут ошибка, мы только усилили Россию.
Додано: Чет 14 вер, 2017 10:19
Смешно вообще, что-то по России обсуждать, когда у самих сгорел сарай, а хата уже на-половину. Тем более Китай и Азию от России никто не закрывал и не закроет. Да и потери по-разному считать можно и что потерей называть? Тонну сыра в Италии не купили, например, значит вместо нее свою сделали и продали на рынке. Это что касается товарных санкций. А финансовые больше касаются займов, но и здесь баланс улучшается - долги отдают, а занимают меньше. Плюс меньше расходов на обслуживание, и меньше спекулятивного капитала. В общем, все эти санкции делают Россию сильнее, просто Америка тормоз включить не может пока во избежании репутационных потерь. Да ослабляют они не себя, а Европу. Европа должна лежать у американских ног и не дергаться в сторону России и Китая. Большая шахматная игра.
|