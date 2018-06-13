deneg net написав:За последнее время несколько моих знакомых пытались получить кредитку - отказ.
ну теперь же ТАЗ скорит - а там сидят отбитые наглухо маразматики ... греческий Универсал нормально давал.
цікаво, монобанк, який на базі універсала, теж таз скорити буде? якщо так, то це халепа)
monobank - это проект, с помощью которого клиенты смогут получать банковские услуги с мобильного телефона, не посещая отделение банка. Для этого необходимо загрузить приложение на свой смартфон - monobank работает исключительно на мобильных устройствах. Проект родился в рамках сотрудничества Universal Bank с командой Fintech Band: партнеры будут выпускать кредитные карты для клиентов, а "умное" мобильное приложение сделает управление финансами максимально удобным.
clientage Я думаю не в этом проблема. Они просто с таким скорингом никому кредитный лимит не дадут. В лучшем случае приедет курьер, привезёт карту, а потом позвонят и скажут что "вам не одобрен кредитный лимит". Так было у всех кто становился на эту стезю(на моей памяти: дельта банк, форвард банк с изипей так делал, до него какой-то другой банк тоже с изипей так делал, альфа и так далее). Хрен они долго протянут так как выдадут карты с лимитом какому-то десятку тысяч человек и все. Бизнеса в таких масштабах не построишь, тем более что как минимум у половины из этих "любителей кешбека" уже есть карта юни, и я очень сомневаюсь что при наличии её они дадут ещё и карту монобанка с лимитом... Вообще проблема эта глобальная. Мне например приват с 10 летней идеальной историей и ни разу не выходом мною из льготного периода, не повышает кредитный лимит лет 5 уже наверное... Альфа и ПУМБ в которых у меня депозиты по 100 не дают мне кредитных карт с кешбеком на минимальные суммы, говорят тупо система не пропускает и тд. Спрашивал на фб у Дубилета и Гороховского как они оценивают платежеспособность как в моём случае - ответа нет(
curiousobro написав:Вопрос не в универсальности карты, а в невозможности ее получить.
Вы преувеличиваете. Из 4 человек, которым я рекомендовал Б5, три получили её с первого раза и без проблем. У одного уже была карта примата с лимитом, у второго никогда кредитов не было, у третьего была кредитка Дельты. У меня на момент получения были две кредитки Михайловского (и Дельты в своё время). У четвёртого предположительно возникли проблемы с подтверждением оф. трудоустройства.
Если вам религия не позволяет закрыть ненужные кредитки типа примата, то кто же тогда виноват?
А вот кредитка Универсала как раз без депозита под небольшой процент уже давно не оформлялась...
Вы бы еще СССР вспомнили. Когда были живы дельта и михайловский, года до 2013 давали все и всем. У меня лично кредиток разных банков было на 560000 грн(И это при курсе 8 ). Щас остался Примат с 25, Аваль с 18,1 и Юни с 21,6(И это при курсе 26). Остальных банков уже не существует, а новые лимиты не дают... Кстати со всеми расстался хорошо - всем все погасил сразу же как перестали давать пользоваться льготным периодом. Тут тема не об этом, а том что Монобанк даст лимиты тысячам 5-10, из тех 200 000 которые оформили предзаказ, и малины типа все бесплатно и нереальный кешбек не будет, тк им надо на чём-то будет зарабатывать... А то что щас никто ничего не даёт - это тенденция, и она обговаривается только в рамках вышеописанного и совсем не совпадает со стратегией монобанка.
Востаннє редагувалось djsmile2 в Суб 16 вер, 2017 19:16, всього редагувалось 1 раз.