RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 465>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2017 12:43

Monobank

  IMPRINTER написав:
  deneg net написав:За последнее время несколько моих знакомых пытались получить кредитку - отказ.

ну теперь же ТАЗ скорит - а там сидят отбитые наглухо маразматики ... греческий Универсал нормально давал.

цікаво, монобанк, який на базі універсала, теж таз скорити буде? якщо так, то це халепа)



monobank - это проект, с помощью которого клиенты смогут получать банковские услуги с мобильного телефона, не посещая отделение банка. Для этого необходимо загрузить приложение на свой смартфон - monobank работает исключительно на мобильных устройствах. Проект родился в рамках сотрудничества Universal Bank с командой Fintech Band: партнеры будут выпускать кредитные карты для клиентов, а "умное" мобильное приложение сделает управление финансами максимально удобным.

Сайт https://monobank.com.ua/?lang=ru

С ув.Модератор
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2017 12:57

  casper12 написав:
  IMPRINTER написав:
  deneg net написав:За последнее время несколько моих знакомых пытались получить кредитку - отказ.

ну теперь же ТАЗ скорит - а там сидят отбитые наглухо маразматики ... греческий Универсал нормально давал.

цікаво, монобанк, який на базі універсала, теж таз скорити буде? якщо так, то це халепа)

Ага. Сплошной разводняк. Хай запустятся для начала, а потом посмотрим на КБ-20%, который скорее всего будут давать на покупки с 3:00 до 3:30 в 2х аптеках города :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23686
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2017 13:10

clientage
Я думаю не в этом проблема.
Они просто с таким скорингом никому кредитный лимит не дадут. В лучшем случае приедет курьер, привезёт карту, а потом позвонят и скажут что "вам не одобрен кредитный лимит".
Так было у всех кто становился на эту стезю(на моей памяти: дельта банк, форвард банк с изипей так делал, до него какой-то другой банк тоже с изипей так делал, альфа и так далее).
Хрен они долго протянут так как выдадут карты с лимитом какому-то десятку тысяч человек и все. Бизнеса в таких масштабах не построишь, тем более что как минимум у половины из этих "любителей кешбека" уже есть карта юни, и я очень сомневаюсь что при наличии её они дадут ещё и карту монобанка с лимитом...
Вообще проблема эта глобальная. Мне например приват с 10 летней идеальной историей и ни разу не выходом мною из льготного периода, не повышает кредитный лимит лет 5 уже наверное... Альфа и ПУМБ в которых у меня депозиты по 100 не дают мне кредитных карт с кешбеком на минимальные суммы, говорят тупо система не пропускает и тд.
Спрашивал на фб у Дубилета и Гороховского как они оценивают платежеспособность как в моём случае - ответа нет(
djsmile2
 
Повідомлень: 118
З нами з: 30.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2017 18:23

  Vorlon написав:
  curiousobro написав:Вопрос не в универсальности карты, а в невозможности ее получить.

Вы преувеличиваете. Из 4 человек, которым я рекомендовал Б5, три получили её с первого раза и без проблем. У одного уже была карта примата с лимитом, у второго никогда кредитов не было, у третьего была кредитка Дельты. У меня на момент получения были две кредитки Михайловского (и Дельты в своё время). У четвёртого предположительно возникли проблемы с подтверждением оф. трудоустройства.

Если вам религия не позволяет закрыть ненужные кредитки типа примата, то кто же тогда виноват?

А вот кредитка Универсала как раз без депозита под небольшой процент уже давно не оформлялась...

Вы бы еще СССР вспомнили.
Когда были живы дельта и михайловский, года до 2013 давали все и всем. У меня лично кредиток разных банков было на 560000 грн(И это при курсе 8 ). Щас остался Примат с 25, Аваль с 18,1 и Юни с 21,6(И это при курсе 26). Остальных банков уже не существует, а новые лимиты не дают... Кстати со всеми расстался хорошо - всем все погасил сразу же как перестали давать пользоваться льготным периодом.
Тут тема не об этом, а том что Монобанк даст лимиты тысячам 5-10, из тех 200 000 которые оформили предзаказ, и малины типа все бесплатно и нереальный кешбек не будет, тк им надо на чём-то будет зарабатывать...
А то что щас никто ничего не даёт - это тенденция, и она обговаривается только в рамках вышеописанного и совсем не совпадает со стратегией монобанка.
Востаннє редагувалось djsmile2 в Суб 16 вер, 2017 19:16, всього редагувалось 1 раз.
djsmile2
 
Повідомлень: 118
З нами з: 30.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 09:20

Re: Універсал (Universal Bank)

Добрый день. Подскажите когда запуск - https://monobank.com.ua/?utm_source=universal
isen
 
Повідомлень: 95
З нами з: 21.12.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 09:36

  isen написав:Добрый день. Подскажите когда запуск - https://monobank.com.ua/?utm_source=universal

Тарифи по цій монокредитці десь є?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 10:46

Re: Універсал (Universal Bank)

isen написав:Добрый день. Подскажите когда запуск - https://monobank.com.ua/?utm_source=universal
15 жовтня дізнаємося
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 10:56

  casper12 написав:
isen написав:Добрый день. Подскажите когда запуск - https://monobank.com.ua/?utm_source=universal
15 жовтня дізнаємося

Именно 15 в воскресенье?
Чего-то сомневаюсь.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 10:58

Re: Універсал (Universal Bank)

slasva написав:Именно 15 в воскресенье?
Чего-то сомневаюсь.
Вважаєте Горох жартує?
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 11:18

  casper12 написав:
slasva написав:Именно 15 в воскресенье?
Чего-то сомневаюсь.
Вважаєте Горох жартує?

Ну подивимось, будемо надіятися, що так і буде.
Вихідний день для запуску вибрали якісь не дуже вдачно.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 465>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53742)
25.02.2018 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.