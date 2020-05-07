Додано: Суб 16 вер, 2017 14:10

clientage

Я думаю не в этом проблема.

Они просто с таким скорингом никому кредитный лимит не дадут. В лучшем случае приедет курьер, привезёт карту, а потом позвонят и скажут что "вам не одобрен кредитный лимит".

Так было у всех кто становился на эту стезю(на моей памяти: дельта банк, форвард банк с изипей так делал, до него какой-то другой банк тоже с изипей так делал, альфа и так далее).

Хрен они долго протянут так как выдадут карты с лимитом какому-то десятку тысяч человек и все. Бизнеса в таких масштабах не построишь, тем более что как минимум у половины из этих "любителей кешбека" уже есть карта юни, и я очень сомневаюсь что при наличии её они дадут ещё и карту монобанка с лимитом...

Вообще проблема эта глобальная. Мне например приват с 10 летней идеальной историей и ни разу не выходом мною из льготного периода, не повышает кредитный лимит лет 5 уже наверное... Альфа и ПУМБ в которых у меня депозиты по 100 не дают мне кредитных карт с кешбеком на минимальные суммы, говорят тупо система не пропускает и тд.

Спрашивал на фб у Дубилета и Гороховского как они оценивают платежеспособность как в моём случае - ответа нет(