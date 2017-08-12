Потом подвязал туда еще одну карту, потом - еще. Подвязывал только кредитные карты, которыми активно рассчитываюсь.
И вот у меня уже 4 подвязанных карты. И 101 балл накопленный.
Решил я куда-то их использовать. Просмотрел раз все предложения, просмотрел два... Ничего интересного для себя не вижу.
Точнее даже, не то, что "ничего интересного" - вообще ничего!
Была какая-то акция "Коло сюрпризів", но к моменту, когда я решил ей (точнее им - Колом) воспользоваться, она уже закончилась.
И решил я спросить форумчан: скажите, а куда Вы тратите баллы? Что из всего этого большого списка предложений реально интересное, что можно использовать? Может, я плохо гляжу?
Подскажите, пожалуйста!
Думаю, это не только мне будет интересно.