Додано: П'ят 01 гру, 2017 11:47

Уже и не вспомню, когда я зарегистрировался в программеПотом подвязал туда еще одну карту, потом - еще. Подвязывал только кредитные карты, которыми активно рассчитываюсь.И вот у меня уже 4 подвязанных карты. И 101 балл накопленный.Решил я куда-то их использовать. Просмотрел раз все предложения, просмотрел два... Ничего интересного для себя не вижу.Точнее даже, не то, что "ничего интересного" - вообще ничего!Была какая-то акция "Коло сюрпризів", но к моменту, когда я решил ей (точнее им - Колом) воспользоваться, она уже закончилась.И решил я спросить форумчан: скажите, а куда Вы тратите баллы? Что из всего этого большого списка предложений реально интересное, что можно использовать? Может, я плохо гляжу?Подскажите, пожалуйста!Думаю, это не только мне будет интересно.