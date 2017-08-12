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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #1234 ... 62>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 11:47

Программа "Masterсard Більше"

Уже и не вспомню, когда я зарегистрировался в программе "Masterсard Більше".
Потом подвязал туда еще одну карту, потом - еще. Подвязывал только кредитные карты, которыми активно рассчитываюсь.

И вот у меня уже 4 подвязанных карты. И 101 балл накопленный.
Решил я куда-то их использовать. Просмотрел раз все предложения, просмотрел два... Ничего интересного для себя не вижу.
Точнее даже, не то, что "ничего интересного" - вообще ничего!
Была какая-то акция "Коло сюрпризів", но к моменту, когда я решил ей (точнее им - Колом) воспользоваться, она уже закончилась.

И решил я спросить форумчан: скажите, а куда Вы тратите баллы? Что из всего этого большого списка предложений реально интересное, что можно использовать? Может, я плохо гляжу?
Подскажите, пожалуйста!
Думаю, это не только мне будет интересно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 11:57

Re: Программа "Masterсard Більше"

Можна виграти поповнення мабілки, декому вдається...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 12:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

коло сюрпризов - акция закончилась
это единственное ценное, что там было
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 12:49

На АЗС. До появления ОККО Рау еженедельно брал скидку на -1грн/л для Пульса
Щас полностью перешёл на ОККО Рау с той же скидкой для А95Евро
Чуток накрутил ото Коло: пополняшки мабилы и гифт-карты на 50грн у Сильпо
Щас месяца 1.5. вааще ничо не беру
Выдохлись шоли ? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Собираю баллы до следующего лохотрона, в прошлый заход получил +150 грн на Сильпо и +20 на мобильный.
Колесо работает норм.
ministrs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:37

колесо наше ВСЁ!!!
:) :D :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 22:07

В колесо выиграл 100 грн.на телефон и 100грн. в Сильпо. Просадил почти 500 балов.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 19:27

В колесо два сертификата по 100 грн в фокстрот в предпоследний день колеса
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 19:34

Re: Программа "Masterсard Більше"

Я когдато когда то обменял на 2 купона такси, и в коло сертификат 50грн сильпо и 15грн мабила. Сейчас бонусы накапливаются а взять нечего вообще.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Раньше от Уклона была хорошая акция - промокоды по 30, 50 и 75 грн. Колесо -
тоже вещь. Остальное - не интересное (как например скидки на тостеры и утюги или дополнительный месяц подписки на какой-нибудь журнал).
SaimonWorld
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