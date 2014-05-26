Мысли в слух про инвестиции и сбережения

Додано: Пон 18 гру, 2017 18:52

P.S P.S. P.S Отсюда вывод, только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе.

greenozon

криптовалюти туди входять, Міхалич? криптовалюти туди входять, Міхалич?

У меня сложное отношение к крипте, с одной стороны она декларировалась при запуске Сатоши Накомото как средство платежа, с другой стороны крипта им не стала на мой взгляд, а стало средством инвестирования и сбережений как золото и другие биржевые активы, что оказалось обусловлено самой философией битка-ограниченностью размера его эмиссии. Все зависит от того верите ли Вы в крипту и рост ее стоимости дальше или нет, считаете ли Вы крипту аферой или нет и чем эта афера хуже/лучше чем афера с накачкой мировыми центробанками ничем не обеспеченной денежной массы. Я ни разу не покупал крипту, прошлый год перед новым годом был близок к тому что бы ее купить когда биток упал до 760 долларов, как раз должна была появиться свободная бумага, но не нашел способа достаточно прозрачного и надежного на мой взгляд для ее покупки, помню раньше это можно было сделать через Приват 24, у них даже был курс битка, по крайней мере видел его в Приват 24, а как забрали бегемот у Бени, курс/возможность исчезли в Приват 24, я перед прошлым НГ звонил на их гор линию мне сказали, что можно через сторонние сайты купить с карты приват банка но все риски сторонних сайтов я беру на себя. Так что не срослось и я гривну дальше переложил на депо. Сейчас при курсе 19 000 $ за биток мне уже страшно заходить, не знаю может он будет и дальше расти и вырастет еще в 2-3-10-100 раз но, мне страшно, иди знай что там могут придумать мировые регуляторы, сейчас они к крипте относительно благосклонны, а как оно повернется в будущем кто знает. Так что если аналитики рекомендовали раньше при формирование долгосрочного инвестиционного портфеля иметь в золоте от 5-20 % в золоте, то я бы если у Вас нет крипты и кто то хочет сформировать долгосрочный инвест портфель, предложил поделить эту сумму на два части (в смысле по 2,5-10 %) и зайти в крипту и золото равными долями и не трогать их в долгосрочной перспективе пусть себе растут/падают под воздействием рынка, понятно что соотношение их тогда будет меняться в портфеле но мы ведь говорим о долгосрочном инвест портфеле, а не о спекуляциях, так что пусть внутри портфеля себе меняется их доля ничего страшного, что то растет, что то падает, в целом портфель должен расти.И еще не забываем о странновой диверсификации. Не забываем что мы живем в стране победивших мародеров пришедших к власти на крови, которые любят зарабатывать не только на войне, а и на бы*** их приведших на собственной крови к власти/кормушке.Я еще сразу после майдана когда нынешний режим начал грабить, например в 2014 г. вьетнамских предпринимателей работающих в Одессе на 7 км. когда СБУ врывалось в их дома и квартиры, выламывая двери, без понятых и соответствующих документов, грабя, а по другому я не могу это назвать вьетнамцев, забирая все ценное от спиртного, продуктов питания и заканчивая бытовой техникой и деньгами. Выламывая из стен и вскрывая сейфы с деньгами без понятых и предстваления вьетнамцам каких то документов, забирая все без описи, о чем есть записи видеокамер в домах и квартирах вьетнамцев, а потом Луценко ни разу "не судимый" прокурор с "профильным" образованием выступал, что мол все законно и они в Киеве все проставили, подписи понятых и т.д., что нашли у вьетнамцев оружие и наркотики, хотя на видео четко видно что все производилось без понятых и ни один нормальный суд не должен был бы принять эти доказательства Луценко (видео есть в интернете если захотите сможете найти, в Одессе эти обыски имели довольно большой резонанс, но все закончилось пшиком, кто пойдет против государства марадеров), так можно любому подкинуть наркоту, оружие что хочешь и даже своих сексотов взять в качестве понятых затем посадить ограбив по ходу дела любого, то у меня отпали последние сомнения, мое мнение у власти мародеры, грабители и мрази конченые по сравнению с которыми Янык милый клептоман, поэтому если у вас есть активы как то золото или крипты, не забывайте, что хранить их в Украине нельзя, больше того нельзя даже хранить кошельки или ключили от эл. кошельков или какие то намеки на них которые дадут доступ государственным мародерам к Вашим сбережениям/инвестициям, вот последний пример у нас в Одессе, даже на сайте финанс юа написали об этом.Служба безопасности Украины провела обыск в квартире основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.Как сообщается на сайте ForkLog, обыск прошел 15 декабря утром в присутствии двух понятых.Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.“Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли “обмен криптовалюты “Биткоин” на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса “Форклог”. Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной “помощи” ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили”, – говорится в заявлении сайта.По состоянию на утро понедельника позиция СБУ относительно инцидента на сайте ведомства отсутствует.При этом, согласно сообщению ForkLog, при обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи А.Каплана.“На мой взгляд, данная ситуация напрямую иллюстрирует один из возможных сценариев развития взаимоотношений государства и криптовалютного сообщества, поэтому мы решили предать дело огласке. Поскольку речь идет не столько о защите моих личных интересов или интересов ForkLog, сколько о защите интересов всего сообщества. И это событие является предупреждением для всех, кто связан с блокчейн-технологиями, при этом не имеет значения, насколько вы публичны”, – цитирует издание слова А.Каплана.P.S. отсюда вывод, странновая диверсификация для Украины более чем актуальна, даже если Вы как и я все свои скромные сбережения/инвестиции заработали честно, заплатили налоги и т.д. но для государства мародеров, уверен это будет не важно, Вас в случае обострения ситуации или большой войны, если Вы захотите уехать из страны будут грабить на каждом блокпосте и Вы должны быть готовы уйти из страны буквально в одних трусах, ну или даже без трусов если мародеры и их заберут, ни что не должно Вас в Украине привязывать к Вашим инвестициям которые Вы разместили заграницей, ни номера тел ни пароли ни какие то документы, все должно находиться за границей изначально, как сами активы так и документы, пароли, финансовые телефоны/симки и не ввозиться в Украину, больше того Вы сами находясь в Украине не должны иметь к ним доступ, что бы не дать шансов мародерам Вас ограбить или того хуже убить что бы скрыть то что они Вас ограбили. Возможно многие посчитают, что я сгущаю краски, но это мое субъективное мнение, другие возможно имеют свое мнение, я никому свое не навязываю.