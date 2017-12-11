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НКРЕКП знизила тариф
"Київенерго" на опалення

НКРЕКП знизила тариф "Київенерго" на опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:19

НКРЕКП знизила тариф "Київенерго" на опалення

Пропонуємо до обговорення:
Комісія прийняла відповідні постанови на черговому засіданні.

Дивися повний текст НКРЕКП знизила тариф "Київенерго" на опалення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:19

это лишний раз подтверждает некомпетентность этого незаконного органа...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:16

А почему только в Киеве?
laa1999
 
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