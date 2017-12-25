Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в країнах центральної Європи. зазначив спеціаліст.
Дивися повний текст "Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як подолати відтік робочої сили в країни ЄС (відео).
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:27
"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
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Дивися повний текст "Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як подолати відтік робочої сили в країни ЄС (відео).
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:27
Безвиз современный демократический исход из Украины.
"украинцы заняли первое место по разрешениям на проживание в странах центральной Европы." Эксперт не в курсе или лукавит. Стареющей Европе очень рады притоку свежей дешевой рабочей силе, разбавляющей нашествие муслимов. Возможно бесспорное единственное достижение Майдана для этого и задуман. Такое себе исход украинцев из Украины на подобие исхода евреев из Египта... Климат мягкий, земли плодородные, географическое положение - идеальное, центр! Да они уже и не скрывают интерес к земле, кругляку и прочее...
По крайней мере для добровольного отъезда внутри страны уже много чего для коренного населения сделано. И для сомневающихся, наделают покращень ещё больше.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:54
Украине необходимо ускорить экономический рост и увеличить объем иностранных инвестиций.
Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” рассказал президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
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Он идиот? Или нас за идиотов держит?
Платите достойные зарплаты и воссоздайте систему профтехобразования.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:25
А Вы думали украинцы будут только из любви к Родине пахать за копейки на местное жлобье, которое именует себя роботодавцямы? Как капитал перетекает туда, где больше прибыль, так и раб.сила перетекает туда, где больше платят. Все закономерно. Майдан разбил еще один занавес,который не давал украинцам официально трудоустроится в Европе, хотя-бы в той же Польше. Поэтому и поддержала Майдан в первую очередь молодежь.Коррупция, нищета, безысходность, вседозволенность жирующей верхушки уже достали население.Поэтому и бегут в поисках лучшей жизни в забугорье.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:39
какой занавес разбил майдан? до майдана за пределами украины уже работало 5-6 млн., а сейчас просто отъезжают последние способные работать... майдан не занавес разбит, а страну развалил...
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:09
Страна и до Майдана была руиной. Вы же сами констатируете: 5-6 млн. и до Майдана работало за бугром, причем нелегально. По Вашему они уехали от хорошей жизни? Не надо все валить на Майдан. Все предыдущие власти хорошо приложили руку к разворовыванию и уничтожению страны, хотя и под разными лозунгами.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:39
Секунду!
Предыдущие власти - это кто?
Те, что сейчас у власти, там же были и раньше, просто не на первых должностях.
А тех, что хлебали из центра госкорыта, всего-навсего чутка задвинули в угол.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:57
Секунду,минуту... и т.д. Вы читать умеете, или зациклились только на нелюбви к Майдану?
Все власти и до зэка, и во время зэка, и после зэка ставили Украину раком в своих интересах, поэтому украинцы бежали и бегут с Украины .Так доходчиво?
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:00
qazzax, а можно вкратце - как майдан помог гастерам устроиться легально да хоть в Польше?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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