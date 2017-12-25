"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...

Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:27

"украинцы заняли первое место по разрешениям на проживание в странах центральной Европы." Эксперт не в курсе или лукавит. Стареющей Европе очень рады притоку свежей дешевой рабочей силе, разбавляющей нашествие муслимов. Возможно бесспорное единственное достижение Майдана для этого и задуман. Такое себе исход украинцев из Украины на подобие исхода евреев из Египта... Климат мягкий, земли плодородные, географическое положение - идеальное, центр! Да они уже и не скрывают интерес к земле, кругляку и прочее...

По крайней мере для добровольного отъезда внутри страны уже много чего для коренного населения сделано. И для сомневающихся, наделают покращень ещё больше.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).