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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2009 12:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.
В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее:
М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!

У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700.
В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остаем только от Москвы, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Киевом они не идут ни в какое сравнение!

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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?2018

Нехай навіть найамбітніші плани стануть реальністю - знайдеться час, гроші, люди, які допоможуть, а обставини складуться на вашу користь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С НГ.
Аркада через ГАСК и КГА устроила новогодний праздник инвесторам. В 3 часа ночи опубликовала сертификат на первый дом Эврики.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Одессе кризис официально закончился: в районе хрущевок фейерверки не затихали до 3х ночи. А с 12 до начала второго было довольно светло. Честно говоря немного офигел. Начинаем обратный отсчет до нового кризиса.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:03

  airmax78 написав:В Одессе кризис официально закончился: в районе хрущевок фейерверки не затихали до 3х ночи. А с 12 до начала второго было довольно светло. Честно говоря немного офигел. Начинаем обратный отсчет до нового кризиса.

У нас все было скромно и бюджетно. Может ВУ окончательно и навсегда проигрывает центру, Запду и Югу? 17-ый год был последним окном возможностей вложиться в первичеку, а 18-ый вложиться во вторичку?
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:55

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В Одессе кризис официально закончился: в районе хрущевок фейерверки не затихали до 3х ночи. А с 12 до начала второго было довольно светло. Честно говоря немного офигел. Начинаем обратный отсчет до нового кризиса.

У нас все было скромно и бюджетно. Может ВУ окончательно и навсегда проигрывает центру, Запду и Югу? 17-ый год был последним окном возможностей вложиться в первичеку, а 18-ый вложиться во вторичку?

Да ладно. В Одессе скоро негде будет присесть пописять, чтобы не написять на очередную стройплощадку. Я не понимаю, кто это все раскупает. Тем более что цены не очень отличаются от киевских. Кстати, на одесской Троещине - Поскоте, строительная активность гораздо меньшая, чем в Приморском районе.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да ладно. В Одессе скоро негде будет присесть пописять, чтобы не написять на очередную стройплощадку.

У нас минимум новых строек.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:29

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Да ладно. В Одессе скоро негде будет присесть пописять, чтобы не написять на очередную стройплощадку.

У нас минимум новых строек.

Честно говоря, я не понимаю, как в Украине можно жить где-то, кроме Одессы, Киева и, может быть, Львова.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:54

  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

А к чему этот вброс?
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 01 січ, 2018 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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