Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь! Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований. В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее: М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!
У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет. Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700. В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остаем только от Москвы, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Киевом они не идут ни в какое сравнение!
В Одессе кризис официально закончился: в районе хрущевок фейерверки не затихали до 3х ночи. А с 12 до начала второго было довольно светло. Честно говоря немного офигел. Начинаем обратный отсчет до нового кризиса.
airmax78 написав:В Одессе кризис официально закончился: в районе хрущевок фейерверки не затихали до 3х ночи. А с 12 до начала второго было довольно светло. Честно говоря немного офигел. Начинаем обратный отсчет до нового кризиса.
У нас все было скромно и бюджетно. Может ВУ окончательно и навсегда проигрывает центру, Запду и Югу? 17-ый год был последним окном возможностей вложиться в первичеку, а 18-ый вложиться во вторичку?
airmax78 написав:В Одессе кризис официально закончился: в районе хрущевок фейерверки не затихали до 3х ночи. А с 12 до начала второго было довольно светло. Честно говоря немного офигел. Начинаем обратный отсчет до нового кризиса.
У нас все было скромно и бюджетно. Может ВУ окончательно и навсегда проигрывает центру, Запду и Югу? 17-ый год был последним окном возможностей вложиться в первичеку, а 18-ый вложиться во вторичку?
Да ладно. В Одессе скоро негде будет присесть пописять, чтобы не написять на очередную стройплощадку. Я не понимаю, кто это все раскупает. Тем более что цены не очень отличаются от киевских. Кстати, на одесской Троещине - Поскоте, строительная активность гораздо меньшая, чем в Приморском районе.
Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
А к чему этот вброс?
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 01 січ, 2018 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.