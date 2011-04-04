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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234 ... 631>
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2008 11:56

Байки про банки і не тільки....

Провівши обстеження аналізів(показників діяльності банків станом на 1,11,08) можна ідентифікувати проблеми "здоров"я у декількох пацієнтів з "Першої 20-ки", ідентифікація відбувається по негативній динаміці активів за жовтень.Чому активів? Тому, що в період кризи ліквідності найбільшою проблемою є підтримання обсягу пасивів з метою збереження ліквідних активів.Тобто зменшення активів=втраті ліквідних активів=погіршення платіжоспроможності.Дещо спрощено але достовірно.Повернімось до "Першої 20-ки"(за рейтингом АУБ), кому стало гірше....Зменшення активів відбулося у шести "пацієнтів":Приват-1,3%,"Фініки"-0,7%,Укрпром-3,9%,Кредитпром-6,5%, Брокбізнес-1,8%,Родовід-9,5%(!) На моє переконання розмір має значення, тому зменшення активів у Привата розцінюю як лікувальне кровопускання, великому організму це не зашкодить. Таким чином діагноз- при загальній лихоманці в системі 5 "пацієнтів" страждають на "ВТРАТУ КРОВІ"....Але піддослідним необхідно також виміряти температуру(прибуток за місяць), у 18-ти, нормальна(приріст), ПІДВИЩЕНА(збиток)у двох пацієнтів: Надра-88,ОТР-72. Надра ,зрозуміло-піцієнт в реанімації,донор на підході, а від ОТР-не чекав, пояснення одне, "пацієнт" має в пасивах забагато нездорової їжі( от воно забугорне фондування) і від девальвації його пучить і піднімається температура(знижується прибутковість)........Мушу зазначити що діагноз ставився за народними методами(публічною інформацією), а мати стосунки з "проблемними" пацієнтами, чи не мати, вирішувати Вам.....


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06.09.2017:
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:13

Байки про банки і не тільки.... 2018

С Новым Годом!
Здоровья, счастья, мира, удачи всем форумчанам, их родным и близким!
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 10:41

  Kripo написав:Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?

за 5 лет - с 1 января 2013 - 1,77 до 1 января 2018 года 3,79 в 3,79/1,77=2,14 (раза)
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Турецкая лира к доллару США:
- 01 января 2017 года 3,59
- 01 января 2018 года 3,79

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Блин... надо было вкладываться в швейцарский франк:
- 01 января 2017 года 0,91
- 01 января 2018 года 0,97

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Делаю интересный эксперимент:
28 ноября 2008 года открыл в Приватбанке "Детский" накопительный депозит на сумму в 10 000 гривен.
Приятно знать, что на сегодня на счету 39 940 гривен.
Доход за 10 (десять) лет (почти) составил 29 940 гривен (упали с неба).
Курс доллара в ноябре 2008: 6,74 гривен за доллар
Курс доллара в январе 2018: 28,09 гривны за доллар
Курс гривны за 10 лет упал в 28,09/6,74= 4,16 раза.
10 000 гривен в ноябре 2008 были 10 000/6,74=1483 доллара
39 940 гривен в январе 2018 года были и есть 39940/28,09=1422 долларов
То есть я ничего не потерял... Классно!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 січ, 2018 11:31, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 11:05

Re: Байки про банки і не тільки....

По хранку проци низенькі. Але, що цікаво, як перерахувати на гривню, то за 3 роки мої хранки дали чи не найбільший приріст... Дійсно, м.б. і більше купить, але тоді це було проблемно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 11:15

Валютные качели манят, это да, но имхо это не наш путь. Только банки, только валюта. Из серии за рубежом были интересны в своё время Белоруссия и Хорватия. Если есть ещё такие варианты, всегда рад!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 11:20

Kripo, РБ была интересна ооочень давно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

решил после четырехлетнего перерыва подвести итоги управления финансами.
кинулся искать свой отчёт за 2013 год в этой теме... и не нашёл, жаль, жаль что не сохранил его, как это делает кармелюк. Там приблизительно было по 30% USD, EUR и UAH, и 10% XAU. Практически все было в банках, под грушей не более 5%.
Итак, за четыре года, в результате банкопада, гревнепада и непредвиденных расходов капитал уменьшился почти на 30% по сравнению с 1 января 2014.
курсы: USD/UAH 28 EUR/USD 1,18 XAU/USD 42
UAH - 5,3%
USD - 78,8%
EUR - 7,6%
XAU - 8,3%
груша 48,7 % полностью XAU и USD
депозиты 48,3%
на сберегательных счётах 3% - в основном UAH
груша - банковские ячейки, дома денег не держу от слова совсем
Тоесть способ сохранения и "приумножения" изменился кардинально.
такие пироги
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 11:33

Пилите, Шура, пилите!

Новый антирекорд: остатки средств в казне Украины снизились в 10 раз — до 5,1 млрд грн
На 1 января 2018 года остатки средств на Едином казначейском счете составили 5,1 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Как отмечается, за последний месяц 2017 года они сократились в 10,6 раза, или на 49 млрд грн, что является рекордным показателем: в декабре-2016 они уменьшились на 13,3 млрд грн, годом ранее – на 38,9 млрд грн.

В Госказначействе сообщили также, что остатки на ЕКС на начало 2018 года в 2,8 раза меньше показателя 2017 года, когда они составляли 14,26 млрд грн и стали рекордно высокими для этого времени года.

Согласно данным НБУ, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в декабре сократились на 13,3%, или на 5,73 млрд грн.

На утро 2 января остатки банков составляли 37,49 млрд грн против 40,50 млрд грн на начало 2017 года.

https://inforesist.org/novyiy-antirekord-ostatki-sredstv-v-kazne-ukrainyi-snizilis-v-10-raz-do-5-1-mlrd-grn/

Наверно опять Янукович на камазах всё вывез :-)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 11:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Наверно опять Янукович на камазах всё вывез

Каждый год, 31 декабря...
Рекордное снижение из-за рекордных остатков, а тратят остатки бюджета в гонце года всегда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:18

Re: Байки про банки і не тільки....

получается часть успели переварить в декабре , а часть по идее перечислили под ёлочку ,потому 26-29,12 и не было всплеска ...а вот с первых рабочих дней банков на первой-второй неделе , часть пойдет на конвертацию..что ж , посмотрим , повторится ли прошлый год с пиком в первой половине января...ждать осталось недолго...наверное и сам часть 5,01 сброшу...
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