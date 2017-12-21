|
|
|
За 10 років блокчейну так і не знайшли унікального...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:32
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор фінансової компанії True Link Financial Кай Стінхомб вважає, що за останнє десятиліття блокчейн застосовували тільки там, де можна спокійно обійтися і без нього.
Дивися повний текст За 10 років блокчейну так і не знайшли унікального застосування - думка
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79134
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:32
тоесть как, греть квартиру зимой по цене минус 10 долларов в день - можно было и до биткоина? ну ну можно было, но не легально.
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 02:07
А кому нужно это "легально"???
-
6333280
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 24.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 09:00
А кому выгодно внедрять блокчейн? Банкам ? так как тогда бесконтрольно печатать деньги и "незаметно" уводить в офшоры и задерживать депозиты? Государствам внедрять голосовалку на блокчейне? А как внедрять подтасовки,вбросы и карусели за правильных кандидатов? Как делать по - полторы недели пересчет голосов, так как велит суд проигравшего кандидата? Куда девать ЦВК и куда расписывать миллиарды гривен если блокчейн? Кому это выгодно? А реестры что должны внедрять нотариусы,аудиторы и то же государство, чтоб лишиться своего торта, чтоб пропали очереди? И вообще какой смысл в блокчейне если и без него можно рубить миллиарды?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
-
spread
-
-
- Повідомлень: 1159
- З нами з: 21.11.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 14:28
Блокчейн - честный интернет! Отсюда вывод: кто за блокчейн, тот честный человек, а кто против - лжец!
-
Ferox
-
-
- Повідомлень: 449
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 14:29
Это пузырь как доткомы около 20 лет назад.
Нужно же утилизировать деньги хомячков))
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|