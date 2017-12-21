За 10 років блокчейну так і не знайшли унікального...

Додано: Нед 07 січ, 2018 09:00

А кому выгодно внедрять блокчейн? Банкам ? так как тогда бесконтрольно печатать деньги и "незаметно" уводить в офшоры и задерживать депозиты? Государствам внедрять голосовалку на блокчейне? А как внедрять подтасовки,вбросы и карусели за правильных кандидатов? Как делать по - полторы недели пересчет голосов, так как велит суд проигравшего кандидата? Куда девать ЦВК и куда расписывать миллиарды гривен если блокчейн? Кому это выгодно? А реестры что должны внедрять нотариусы,аудиторы и то же государство, чтоб лишиться своего торта, чтоб пропали очереди? И вообще какой смысл в блокчейне если и без него можно рубить миллиарды?

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.