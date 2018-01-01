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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #1234 ... 12>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:33

Форумчани року 2018

Шановні форумчани,

Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:

1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")

2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)

3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1

За підсумками року буде ТРИ лідери:
1. Гуру. Найбільша кількість нагород за рік як автор купи цікавих повідомлень.
2. Мудрець. Користувач, який більш за всіх отримує "+1" за свої окремі повідомлення.
3. Наставник року. Найбільша кількість посилань на Finance.UA http://finance.ua які мають +1
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:58

За 01.01.18 - 14.01.18.

1.Criticus - наибольшее количество +1

2.Criticus - сообщение с наибольшим количеством +1

3.Criticus - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

1 Criticus
2 IMPRINTER
3 freeze
4 antey1969
5 clientage
6 Faceless
7 rjkz
8 trololo
9 Вкладчик1234
10 ЛАД

Топ-10 по второму пункту:
1 Criticus Cообщение .
2 Criticus Cообщение .
3 cccp30000 Cообщение .
4 freeze Cообщение .
5 budivelnik Cообщение .
6 vak 4256115 Cообщение .
7 Faceless Cообщение .
8 prodigy Cообщение .
9 orest Cообщение .
10 detroytred Cообщение .

ТОП по третьему пункту:
1 Criticus
2 orest
3 budivelnik, rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 08:28

За 15.01.18 - 21.01.18.

1.freeze - наибольшее количество +1

2.Михалыч - сообщение с наибольшим количеством +1

3.ЛАД - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

1 freeze
2 Criticus
3 Михалыч
4 zorka
5 Дваждыдвашник
6 ЛАД
7 galex
8 Vitl
9 Faceless
10 lapay

Топ-10 по второму пункту:
1 Михалыч Cообщение .
2 kwon Cообщение .
3 ulanusa1 Cообщение .
4 ЛАД Cообщение .
5 Criticus Cообщение .
6 zorka Cообщение .
7 PUnder Cообщение .
8 Crop Cообщение .
9 bub-har Cообщение .
10 Tribeca Cообщение .

ТОП по третьему пункту:
1 ЛАД
2 casper12, ramaz, rjkz, Інкогніто, Вкладчик1234, Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:00

почему критикуса не банят за постоянную ложь, пропаганду рашизма и экстремизма?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:59

  trololo написав:почему критикуса не банят за постоянную ложь, пропаганду рашизма и экстремизма?


Цікава позиція на форумі - trololo написав правду, а забанили ... його :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:55

  trololo написав:почему критикуса не банят за постоянную ложь, пропаганду рашизма и экстремизма?

Видимо по той же причине, по которой пассажиров типа lapay и yarg не банят за явную, по поводу и без, пропаганду петенизма и рошенизма.
В игноре тролли: Faceless, lapay, yarg, locustsucol, laa1999
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:50

За 22.01.18 - 28.01.18.

1.freeze - наибольшее количество +1

2.ЛАД - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Alex2007 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

1 freeze
2 ЛАД
3 Criticus
4 pankov_dg
5 clientage
6 trololo
7 дядя Caша
8 zzzzzz
9 zorka
10 dm_rodionov

Топ-10 по второму пункту:
1 ЛАД Cообщение .
2 freeze Cообщение .
3 pankov_dg Cообщение .
4 trololo Cообщение .
5 Imp Cообщение .
6 zzzzzz Cообщение .
7 Vitalych-new Cообщение .
8 Criticus Cообщение .
9 Faceless Cообщение .
10 Crop Cообщение .

ТОП по третьему пункту:
1 Alex2007
2 Criticus, buratinyo
3 tea
4 clientage, козак
5 4c3, Bobua, R2, Scholar,Долярчик, Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 13:48

Re: Форумчани року 2018

два лучших сообщения из десяти удалены... надо что с этим делать - либо не включать в рейтинг, либо не удалять, а удаленные вернуть
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:32

Re: Форумчани року 2018

  Stringer написав:надо что

как что :D а дальше как :?: это же тупик :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:26

Re: Форумчани року 2018

За 29.01.18 - 04.02.18

1.Yuri_T- наибольшее количество +1

2.Yuri_T - сообщение с наибольшим количеством +1

3.ЛАД - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Yuri_T
zzzzzz
Faceless
ЛАД
freeze
холява
airmax78
Stringer
дядя Caша
Михалыч

Топ-10 по второму пункту:
Yuri_T Сообщение
Faceless Сообщение
холява Сообщение
zzzzzz Сообщение
komp Сообщение
St/2 Сообщение
akurt Сообщение
somilitark Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение
rjkz Сообщение

ТОП по третьему пункту:

ЛАД
EKO
Scholar
anikola13
Інкогніто
Михалыч
R2
shkarapet
yarg
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