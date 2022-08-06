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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 955>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:21

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:58

А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:50

  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)

....саме так! :D (я і ще живу з тещею і тільки через рік планую переселитись)
...але, як тільки купив ПЕРШИЙ бетон, то зразу появилось велике бажання купити другий! - бо, як-не-як, а потрібно ще й про свою майбутню пенсію подумати/забезпечити........... а оренда, як-не-як, це досить таки НЕ погана пенсія!(відносно державної - від якої я б хотів би відмовитись, якщо б можна було!- щоб з мене зараз НЕ стягували ЄСВ!) :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02

а Ви не очікуєте, що таких бажаючих перейти з депо в оренду за останні роки зросло в РАЗИ?

зверніть увагу, уже закінчився пік новобудов у Львові, попит суттєво впав

В одній новобудові Львова, одна із перших після краху банківської системи в 2014 році (30хв пішком до центру) дуже багато здається квартир в оренду виходячи з чату осбб, власники переважно декларують оренду за 1 кімнатні 7000-9000грн + компослуги.

Коли хтось в чаті запитує про оренду, вони в основному і відкликаються, що свідчить, що не так уже і легко здати квартиру по таких цінах. Зароджується унікальне явище як для Львова, якого раніше не було, коли ринок буде брати до уваги інтереси платоспроможного орендаря(ціна, якість ремонту, меблі, і тд.)

Висновок - після завершення ремонтів в ЧИСЛЕННИХ новобудовах не просто будинках, а коплексах будинків новобудов (Паруси, Америка, Велика Британія, Авалони (Лайт, Авалон Гарден, ітд) Семицвіт і багато інших) попит на платоспроможного орендаря (крім айтішніків, яких у Львові не так багато, це не Київ) буде перевищувати пропозицію, власники довго чекатимуть орендаря або змушені будуть опускати ціни, до середньосвітової тенденції 5-7% дохідності
Востаннє редагувалось Vasyl Velykyy в Сер 17 січ, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Vasyl Velykyy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:48

Vasyl Velykyy
....так, все вірно....
......особливо минулого, та й цього року після СИЛЬНОГО ОБРІЗАННЯ :D %% ставок люди кинулись і ще кинуться(хто ще сидить по-старих ставках на депо) в бетон....
....і про перевищення пізнішше оренди над "бажаннями квартирантів" - теж все правильно і зрозуміло.....
....але тоді, як у всіх тут, вининикає стандартне запитання: а є краща альтернатива на майбутнє? - на забезпечення пенсії? :roll:
....Ваш варіант?
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:04

Долярчик
Вивчаю також...
схиляюся якщо інвестувати в житло - тільки в центрі, який перетворюють в зону туризму, там дохідність висока і постійно буде зберігатися в силу унікальної близкості до ратуші, кафе, навчальних закладів, і тд. Там все для комфорту іноземців (туристів, підприємців, студентів, і тд.) Там буде ще більще іноземців, і оборот грошей у всіх сферах послуг і торгівлі повязаних з туризмом

При великих сумах можна приглядатися до комерції в центрі, проте суми інвестиції захмарні, не для пересічного. Ціни у Львові нарівні з столицями в східній Європі

наразі не бачу інших безризикових інструментів пасивного доходу, те що, це не повинно бути житло в далеких від центру мега-жилових комплексах "мурашниках", які появлялися як гриби після 2014 року уже зрозумів і остаточно
Там і якість погана, і комфорт проживання не той
- я недавно близько 22.30 години був на вул Мазепи, біля Авалон Лайт (ваша інвестиція), відверто скажу, що я там в безпеці не почувався в силу тих людей яких бачив на вулиці
- ви уявляєте сходову площадку поверху на якій одночасно 8 квартир як в гуртожитку (7 однокімнатних квартир і тільки одна трьохкімнатна)? яа це зараз в основному таке планування в "мурашниках", відсутністю підземних паркінгів, ітд.
- щодо якості наприклад в деяких секціях Авлон Гарден після початку морозів пропає газ, говорять що ГРП ніби недостатньої потужності, віконні конструкції просто ніякі в основному власники замінюють, стіни тріскаю, що свідить про суттєве просідання будинку всього на другому році експлуатації, ітд

Наразі попит перевищує пропозицію що є на користь інвесторів в тому числі і в мурашники, але рух терез уже пішов в іншу сторону, а такого ще у Львові не було. Думаю ситуація повністю проясниться 2020-2021 році.
Vasyl Velykyy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:55

... успіх там, де ним вміють ділитись!

Vasyl Velykyy
...ну що Вам сказати стосовно моєї інвестиції.... - коли кошти ОБМЕЖЕНІ, а живеш 8-м років у тещі, де виділили кімнатку в 12м2 на мене+жінку+дитину.... - то далі пояснювати мабуть не треба :roll:
....а взяв саме там, бо жінці з дитиною буде близенько до роботи/школи..... та й взагалі, локація там не погана: базарчик.... супермаркети... школи/садочки.... Епіцентр відносно близько.... :D
....та й ціна і розтермінування мені підійшло.....темпи будівництва...... і ще, хоч я шукав економ..... а це мені попав "комфорт"! :D
.....і от, коли вложився в бетон, то тепер почав думати, як забезпечити майбутню пенсію :D

... а на рахунок центру, то теж Ви все правильно пишете...... - але мені, це б не підходило по одній простій причині: в центрі, переважно потрібно здавати подобово, і відповідно багато "канєтєлі"... поселити/висилити....
... звичайно, коли є декілька таких квартир, то можна найняти людину, яка б цими всіма турботами займалась....... - а так, то... :roll:
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:07

  Vasyl Velykyy написав:Долярчик
Вивчаю також...
схиляюся якщо інвестувати в житло - тільки в центрі, який перетворюють в зону туризму, там дохідність висока і постійно буде зберігатися в силу унікальної близкості до ратуші, кафе, навчальних закладів, і тд. Там все для комфорту іноземців (туристів, підприємців, студентів, і тд.) Там буде ще більще іноземців, і оборот грошей у всіх сферах послуг і торгівлі повязаних з туризмом



Я і згідний з автором, і не згідний.
Не знаю, чи варто сперечатися.
Тезисно:
- думаю, що цей автор - теоретик. Сам ніколи нічого не здавав. Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.
- не факт, що під здачу треба вложитися в бетон у центрі. Хіба що для подобової здачи і то... Там теж не все так просто... Ось приятель здає в 3-х хвилинах від площі Ринок - і що? 300 гривень на добу - ще й спробуй знайди клієнта...
- на кожний товар є свій покупець. Люде цінують: паркінг, і який саме. Під'їзд - чи сидять на вході 8 котів та 3 собаки? Чи чисто? Чи прибирають? Ліфт швидкісний? Вхідні двері надійні? А де живе хазяїн? Десь? (погано. А як будуть проблєми? А може поруч - та хоч приглядає за дверима?). Як дібратися до квартири? Бруківка та сплошні затори? Витрати пального зросли з 8 до 14 літрів? Не требя такого. Сходи чисті? Перила нерзевні? А котел двоконтурний? Які витрати на опалення? 80 кубів газу на місяць типу січень або лютий? А які меблі? А який холодильник? А пралка? Все - нове? Беремо! Панельки не пропонувати. Витрати на утримання ЖЕКу не пропонувати. А в центрі - тільки так.
З цих міркувань - БАГАТО у Львові дуже якісних новобудов, де в під'їзді - 15-20 квартир і три сусіда на поверсі... Три - а не вісім... І коти з алкашами та бомжами не сидять при вході. Люде це цінують і будуть платити саме за це.
- на сьогодні саме вигідне - здача житла в оренду. Вже хто НІКОЛИ не здавав - і той здає. Був дуже дуже дуже здивований, коли на днях дізнався, що син ректора одного з національніх університетів теж здав свою двушку... 5 000 гривень - теж приємно.
- на завтра - саме вигідніше - є інші варіянти. 50 відсотків річних по долару - не питання.

Таким чином, пан Долярчик: слухайте поради і не слухайте поради.
Я обіцяв доповісти, як іде хід здачі в оренду - новинка моїх друзів - вийшли із багатосоттисячного бізнесу - здавання житла в оренду у Львові - але все ще не виставили оголошення - все готують та готують "лялечку" 2-кімнатну - ну зовсім не в центрі. Ну зовсім-зовсім. Хочуть 12 000 на місяць. Здадуть - доповім.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:03

  akurt написав:50 відсотків річних по долару - не питання

Какие варианты? :-)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:19

... успіх там, де ним вміють ділитись!

  Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів

....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???!
(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! :mrgreen:)
Долярчик
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