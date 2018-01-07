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У США прикордонники зможуть перевіряти ноутбуки і...
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Додано: Нед 21 січ, 2018 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Працівникам прикордонної служби США дозволили перевіряти телефони і ноутбуки туристів у рамках посилення заходів безпеки, повідомляє Комерсант із посиланням на газету The Sun.
Дивися повний текст У США прикордонники зможуть перевіряти ноутбуки і телефони туристів
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R2
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Додано: Нед 21 січ, 2018 09:46
Очень во многих странах это давно норма. Мне казалось, что после 11-го сентября и в США (я там не был, просто предположил - ну хотя бы с позиции бывшего таможенника). А поскольку наша страна десятилетиями является группой риска - и как отстойник не особо уважаемых на Западе чеченцев, и по критерию массовости пиратства (на одном ноуте может быть нарушений авторских и смежных прав на миллион долларов), и по объемам производства детской порнографии (а такое вполне могут везти в США именно так, на НЖМД), и в контексте утечки из Украины все еще опасных для тех же США военных технологий (скорее всего, северокорейские ракеты разработаны после ознакомления с документацией Южмаша)... Наверное, они правы, американцы. Хоть и пахнет это нарушением прав человека, их позиция имеет право на жизнь
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max_us_ua
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Додано: Нед 21 січ, 2018 12:35
Сразу и чеченцев, и Южмаш сюда. Тролли везде. В огороде - бузина, а в Киеве - дядька.
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sensei
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Додано: Нед 21 січ, 2018 12:59
Таким чином будуть ловити хіба що блондинок за крякнуту вінду. Навіщо везти піратський контент на ноутбуці, якщо можна його залити на хмару? Або везти на мікроСД, яку сховати взагалі не проблема. Ну або організувати на ноутбуці прихований і зашифрований диск, якщо вже так кортить везти на своєму ноуті. А телефони і ноути США на кордоні перевіряли і раніше, дозвіл у них був, тільки неофіційний.
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NetSerpent
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