Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...

Додано: Нед 21 січ, 2018 13:05

Субсидии погубят Украину. Народ беднеет, экономить при субсидии нет никакого смысла, а зарабатывают от субсидий - как всегда олигархи.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!