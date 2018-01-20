Минулий рік став рекордним за кількістю звернень по субсидії.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по субсидії у 2017 році.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 11:33
Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по субсидії у 2017 році.
Додано: Нед 21 січ, 2018 11:33
пол населения страны получает субсидии - это точно перемога майдана!?
Додано: Нед 21 січ, 2018 11:48
Додано: Нед 21 січ, 2018 12:46
да, было лучше! а сейчас те у кого нет субсидий платят и за алкаша васю из соседнего подъезда который пользы не приносит, а вот убытков от него - множество.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Нед 21 січ, 2018 13:05
Субсидии погубят Украину. Народ беднеет, экономить при субсидии нет никакого смысла, а зарабатывают от субсидий - как всегда олигархи.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 21 січ, 2018 13:08
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:02
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:54
Какое рахзвитие страны, откуда экономический рывок, когда на шее Укарины многомиллиардные гири в виде субсидий, дефицита пенсионного фонда и долговые обязательства. Для инвестиций и модернизации просто нет средств.
имхо
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:31
Re: Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
Субсидии в существующем виде это путь в никуда, те кто их создал это прекрасно понимают, но их доля в деребане бюджета настолько велика что будущее страны для "рэхворматоров" абсолютно безразлично...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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