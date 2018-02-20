Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22

Это не европейский хлам мы покупаем, а покупали хлам с ЗАЗа, который после покупки нужно вести на СТО и еще подкручивать болты, гайки, делать шумку и тд и тп - и это за все провсе от 270 тыс грн. Если можно в Европе взять, как вы пишите "автохлам" vw jetta за 7000евро состоянии и комплектации лучше чем этот реальный хлам с ЗАЗа. Так что умники статейные молитесь на свой ЗАЗ и ездите до конца своих дней на ЗАЗе, только я почему то не встречал ни одного депутата на ЗАЗе, не знаете почему? не знаете почему этот ЗАЗовский хлам кушает 12-14л на 100 км? И еще миллион не знаете....? Вы ур** который наняли люди, выполняйте требование людей, сделайте доступными автомобили для всех и не нужно нам, людям которые вас наняли, вешать лапшу - а делайте то что требует народ. Да будет так!