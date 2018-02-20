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Чому Україна перетворилася з
експортера на розсадник...

Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 6>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:19

Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

Пропонуємо до обговорення:
Безконтрольне ввезення секонд-хенду на єврономерах перетворило нашу країну на споживача старого автохлама.

Дивися повний текст Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник євроблях.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:19

Ну сколько можно нас пугать европейским "автохламом". А то на чем мы ездим это как назвать? Да половина автомобилей на наших дорогах европейскому "автохламу" в подметки не годится.
sumtsovvladimir
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22

Это не европейский хлам мы покупаем, а покупали хлам с ЗАЗа, который после покупки нужно вести на СТО и еще подкручивать болты, гайки, делать шумку и тд и тп - и это за все провсе от 270 тыс грн. Если можно в Европе взять, как вы пишите "автохлам" vw jetta за 7000евро состоянии и комплектации лучше чем этот реальный хлам с ЗАЗа. Так что умники статейные молитесь на свой ЗАЗ и ездите до конца своих дней на ЗАЗе, только я почему то не встречал ни одного депутата на ЗАЗе, не знаете почему? не знаете почему этот ЗАЗовский хлам кушает 12-14л на 100 км? И еще миллион не знаете....? Вы ур** который наняли люди, выполняйте требование людей, сделайте доступными автомобили для всех и не нужно нам, людям которые вас наняли, вешать лапшу - а делайте то что требует народ. Да будет так!
at3c86
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:26

заказуха от васадзе
bagiraxx
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:37

Це ж якими рукожопами потрібно бути щоб при тотальній забороні будь якої конкуренції і аналогів, збанкрутувати. Щоб Врятувати ЗАЗ потрібно заборонити усі марки авто на світі і то вони умудряться збанкрутувати і знайдуть винних
be_black
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:14

Re: Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

В таких случаях всегда есть одна причина- х...ый менеджмент. Но нет же- вцепятся мертвой хваткой за свои должности, поколениями работают деды-сыны-внуки в белых воротничках, них... не соображают в современной экономике но не признаются в своей беспомощности. Нет слов одни эмоции
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:24

а вот и подтверждение моих слов как это не грустно
https://news.finance.ua/ru/news/-/402700/zaz-prodaval-svoi-lanos-v-ukraine-vdvoe-dorozhe-chem-v-rossii-smi-infografika
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:11

А почему я должен переживать за частные заводы васадзе и инкогнито, внятно кто то может сказать? Они 20 лет эксплуатировали фактически мораторий на авто из за границы, бо растаможка авто стоимостью 3 тыс не может быть 9 тыс., при этом них..на не вкладывали в свои предприятия, выводили деньги в офшорки. Те корчи по 10 тыс которые они выпускали это технологии 70-х. Где мерседес е-ка 2007 года к примеру (ну еврохлам типичный) и лайнос по экологии, по безопасности, комфорту? П.с. то как последнее время писаки топят за якобы гос автопром - с журналистикой ничего общего не имеет.
sanymidnight
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 04:36

  sumtsovvladimir написав:Ну сколько можно нас пугать европейским "автохламом". А то на чем мы ездим это как назвать? Да половина автомобилей на наших дорогах европейскому "автохламу" в подметки не годится.

Не надо расписываться за всех. Некоторые ходят пешком.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 04:38

  be_black написав:Це ж якими рукожопами потрібно бути щоб при тотальній забороні будь якої конкуренції і аналогів, збанкрутувати. Щоб Врятувати ЗАЗ потрібно заборонити усі марки авто на світі і то вони умудряться збанкрутувати і знайдуть винних


+100!
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  #1234 ... 6>
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