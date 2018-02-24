Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:27

Интересная получается картина - бесплатной медицина перестала быть еще в 90-х, это правда.



И неофициально пациенты итак платили практически за все.



Сейчас же планет платной официально, но как быть с 2 вещами - Конституция, закрепляющая права на бесплатную медицинскую помощь и Налоговый Кодекс, собирающих со всех украинцев деньги на медицину?



Я полагаю, что Конституцию придется переписать (маловероятно, что это случится, но может быть), а налоги - снизить. В частности НДС и налог на доходы физлиц (а вот это уже звучит фантастически, и точно сделано не будет).



Стоимость медицинских услуг - отдельная тема для обсуждения. Нужно дождаться более детальной информации. Пока только очевидно, что тяжелые заболевания лечить будет не в состоянии 95%.



Но пока хотелось бы, чтобы "реформаторы" УЖЕ ответили на вопрос - куда после введения официальной платной медицины пойдут налоговые сборы, которые ранее направлялись в бесплатную!



Да, лекарства государство не закупает давно, но услуги самих докторов были бесплатны - их оплачивало государство с наших налогов.



Теперь же бесплатными останутся только терапевты и врачи неотложки. Соответственно, государство сняло с себя социальные обязательства на десяток-другой миллиардов гривен в год!



Также актуальный вопрос про налогообложение лекарств - 7%-ый НДС, внедренный Яценюком. Только вдумайтесь - украинцы САМИ покупают лекарства для лечения притом, что по Конституции это ответственность государства, и это государство еще и нагревается на проблеме своих граждан!



Фактически, существование НДС с лекарств является преступлением государства против своих граждан, и почему то никто эту тему не поднимает!



НДС внедрялся под сурдинкой временной крайней потребности средств на отпор российской военной агрессии. И чего?? В 2018 забыли это убрать так же, как "временный" военный сбор??