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Українці будуть офіційно
платити лікарям: які тарифи

Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:20

Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Вже з 2019 року в Україні мають затвердити тарифи на всі медичні послуги

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:20

В стране, где 65% населения не в состоянии оплатить коммунальные платежи, оценивать право на жизнь в таких цифрах - это геноцид
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:21

В Україні з немає шансів повноцінно жити та лікуватися, особливо коли людина захворіла на онко-тоді зразу помирай, бо таких коштів в 95% населення не має. Це заздалегідь направлено на вимирання нації.
vkosheva
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:22

Просто нет слов.

Пенсионеров в поликлиниках поубавится.
Ну и население тупо вымрет, потому что нет денег на лечение. Сначала загнули цены на поддельные лекарства, а потом еще и за помазать зеленкой в гроб загонят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:30

@лечение открытой раны пальца ноги – в 71,9 тыс. грн." Я правильно прочитал? 71000,90 грн.?!!!! "лечение открытой раны пальца"?!!! Лечение заключается в "помазать зеленкой кровоточащую царапину на пальце?!!!
ov_vladimirov
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:37

Померят давление 30грн, температуру 30 грн, сообщить об результате пациенту 200грн... пенсионеры за один поход в поликлинику оставят там 3-5 пенсий.
А куда будут уходить наши налоги? Может тогда вообще не платить налоги, если за все мы и так уже платим!!! ?
shepel_d_n
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:43

Молодчинки! Исправили! А вот на сайте "СЕГОДНЯ" "спят" до сих пор))))
ov_vladimirov
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:11

Ничего из вышеперечисленного бесплатный сейчас только первый пункт, и то эта бесплатность потом дорого обходится, когда позаключавшие контракты с ушлыми фармацевтами псевдотерапевты из поликлиник понавыписывают вам чего попало лишь бы подороже. При том так делают даже 90-летним старикам! Ну, где совесть!
gfdgfdgfhghgg
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:16

А куда идут наши налоги?????
Дно оказывается ближе, чем я ожидал.
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:27

Интересная получается картина - бесплатной медицина перестала быть еще в 90-х, это правда.

И неофициально пациенты итак платили практически за все.

Сейчас же планет платной официально, но как быть с 2 вещами - Конституция, закрепляющая права на бесплатную медицинскую помощь и Налоговый Кодекс, собирающих со всех украинцев деньги на медицину?

Я полагаю, что Конституцию придется переписать (маловероятно, что это случится, но может быть), а налоги - снизить. В частности НДС и налог на доходы физлиц (а вот это уже звучит фантастически, и точно сделано не будет).

Стоимость медицинских услуг - отдельная тема для обсуждения. Нужно дождаться более детальной информации. Пока только очевидно, что тяжелые заболевания лечить будет не в состоянии 95%.

Но пока хотелось бы, чтобы "реформаторы" УЖЕ ответили на вопрос - куда после введения официальной платной медицины пойдут налоговые сборы, которые ранее направлялись в бесплатную!

Да, лекарства государство не закупает давно, но услуги самих докторов были бесплатны - их оплачивало государство с наших налогов.

Теперь же бесплатными останутся только терапевты и врачи неотложки. Соответственно, государство сняло с себя социальные обязательства на десяток-другой миллиардов гривен в год!

Также актуальный вопрос про налогообложение лекарств - 7%-ый НДС, внедренный Яценюком. Только вдумайтесь - украинцы САМИ покупают лекарства для лечения притом, что по Конституции это ответственность государства, и это государство еще и нагревается на проблеме своих граждан!

Фактически, существование НДС с лекарств является преступлением государства против своих граждан, и почему то никто эту тему не поднимает!

НДС внедрялся под сурдинкой временной крайней потребности средств на отпор российской военной агрессии. И чего?? В 2018 забыли это убрать так же, как "временный" военный сбор??
Criticus
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