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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 25>

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 22
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
5%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
2
7. менше 10 тис грн;
45%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
9%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
9%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17

Squeeze-out

предлагаю новую тему на форуме. новостей скоро будет много...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:11

Re: Squeeze-out

Публічна безвідклична вимога ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата здійснення дії: 08.02.2018
Дата публікації 09.02.2018 16:16:58

1.4. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" 21 грудня 2017 року
2. Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни
2.1. Ціна придбання акцій Ціна придбання акцій була затверджена рішенням Спостережної ради АТ «УкрСиббанк» від 24.01.2018 р. (Протокол № 1) та складає 0,02 (нуль гривень дві копійки) грн. за одну просту іменну акцію.
Ринкова вартість однієї простої іменної акції АТ «УкрСиббанк», визначена відповідно до вказаної незалежної оцінки, становить 0,0109 грн. (нуль гривень одна ціла дев’ять сотих копійки
номинал 0,05 грн
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:14

безотзывное требование по DNEN
http://dniproenergo.ua/index.php?option ... Itemid=185
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 08:19

ZAEN

https://m.antikor.com.ua/articles/21211 ... apadenergo

Судя по статье многие миноритарии обратились в суд . Интересно есть ли уже какие - то решения в этом деле ?
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:36

СевГОК
ЦГОК
ИнГОК
Азовсталь
ММКИ

http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:48

  sansey написав:СевГОК
ЦГОК
ИнГОК
Азовсталь
ММКИ

http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html

+ZACO
alex
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:04

Какие мнения по цене сквиза?
Мой оптимистический вью:
СевГОК - 3,5
ЦГОК - 2,55
ИнГОК - ?
Азовсталь - 1,1
ММКИ - 0,1
ALEX67
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:32

Re: Squeeze-out

Азовсталь был биржевой курс 1,1358 27.02.2018р.

На СМИДЕ вимога опубликована 03.03.2018р.

по статье 65-2 ЗУ "Про акц.товариства":
ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.

стаття 8:
для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

Нужно проклацать наверное за 3 месяца ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:45

  alex написав:
  sansey написав:СевГОК
ЦГОК
ИнГОК
Азовсталь
ММКИ

http://www.ukrrudprom.com/news/Metinves ... SevGO.html

+ZACO

Откуда информация про Запорожкокс? Там же два акционера - Запорожсталь и Метинвест..?
slgv
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:00

  ALEX67 написав:Какие мнения по цене сквиза?
Мой оптимистический вью:
СевГОК - 3,5
ЦГОК - 2,55
ИнГОК - ?
Азовсталь - 1,1
ММКИ - 0,1



Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки :?
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  #1234 ... 25>
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