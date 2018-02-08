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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17
Squeeze-out
предлагаю новую тему на форуме. новостей скоро будет много...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:11
Re: Squeeze-out
Публічна безвідклична вимога ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата здійснення дії: 08.02.2018
Дата публікації 09.02.2018 16:16:58
1.4. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" 21 грудня 2017 року
2. Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни
2.1. Ціна придбання акцій Ціна придбання акцій була затверджена рішенням Спостережної ради АТ «УкрСиббанк» від 24.01.2018 р. (Протокол № 1) та складає 0,02 (нуль гривень дві копійки) грн. за одну просту іменну акцію.
Ринкова вартість однієї простої іменної акції АТ «УкрСиббанк», визначена відповідно до вказаної незалежної оцінки, становить 0,0109 грн. (нуль гривень одна ціла дев’ять сотих копійки
номинал 0,05 грн
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:14
безотзывное требование по DNEN
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 04 бер, 2018 08:19
ZAEN
Судя по статье многие миноритарии обратились в суд . Интересно есть ли уже какие - то решения в этом деле ?
AA+
Додано: Нед 04 бер, 2018 12:36
СевГОК
ЦГОК
ИнГОК
Азовсталь
ММКИ
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:48
+ZACO
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:04
Какие мнения по цене сквиза?
Мой оптимистический вью:
СевГОК - 3,5
ЦГОК - 2,55
ИнГОК - ?
Азовсталь - 1,1
ММКИ - 0,1
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:32
Re: Squeeze-out
Азовсталь был биржевой курс 1,1358 27.02.2018р.
На СМИДЕ вимога опубликована 03.03.2018р.
по статье 65-2 ЗУ "Про акц.товариства":
ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.
стаття 8:
для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.
Нужно проклацать наверное за 3 месяца ))
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:45
Откуда информация про Запорожкокс? Там же два акционера - Запорожсталь и Метинвест..?
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:00
Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки
AA+
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