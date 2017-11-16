Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -...

Додано: Пон 05 бер, 2018 23:02

Похоже на черный пиар.



Не знаю как в Привате, но обычно интернет-банкинг - это один из этих вариантов:

- полностью всё через сайт, веб-версия

Тут безопасность зависит от банка, но если на каждую операцию нужен код приходящий по СМС, то даже если пароль кто-то украдет, сделать злоумышленник ничего сможет

- десктопная версия -- чаще всего Java-апплет, с шифрованием всей передаваемой информации и т.д.

Чисто теоретически можно хакнуть, но если для операций нужен OTP-токен или подтверждающие СМС, то тоже можно спать спокойно.

Ну исключая ситуации "операции до 10000 грн проводятся без OTP/SMS" - тогда бабок могут много увести

- Андроид приложение

Собственно Monobank и иже с ним.



И вот тут самое интересное. Если телефон рутован - то взломать можно так же как и PC/desktop клиент. А если еще и СМС приходит на этот же телефон - то дела вообще швах. Злоумышленик спокойно может СМС перехватить и использовать код для совершения операций.