Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00
В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:49
реклама
|