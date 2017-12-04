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Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Єврономери - найбільший і найактивніший сегмент українського авторинку.
Дивися повний текст Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським сценарієм»
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R2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:21
Какие скидки, только 100% амнистия для всех машин
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fregat2015
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:22
Предпоследний абзац нужно было поставить в начало статьи, чтобы не порождать ложных надежд и ожиданий. ИМХО схема будет работать для тех, кто владелец машины де-юре. А остальным стоит обратиться к организаторам пригона их авто и спросить - Вы перепишите машину на меня? Надеюсь, ответы не повергнут их в уныние.
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lenta19
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:39
lenta19 написав:
Предпоследний абзац нужно было поставить в начало статьи, чтобы не порождать ложных надежд и ожиданий. ИМХО схема будет работать для тех, кто владелец машины де-юре. А остальным стоит обратиться к организаторам пригона их авто и спросить - Вы перепишите машину на меня? Надеюсь, ответы не повергнут их в уныние.
ага, обратятся если найдут к кому, в литве фирмы "влвдельцы" авто больше двух месяцев не существуют
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:41
Ну во-первых левых машин в Украине быть не должно. Это если по правильному. Кто купил фиг знает у кого - возвращайте обратно, надо здравым смыслом думать. Молдавский сценарий вполне правильное и очень лояльное решение.
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Michael2006
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:36
Да хрен вам, а не амнистию!
Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил.
Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?!
Подписывайтесь и распространяйте!
https://petition.president.gov.ua/petition/43682
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lin1000
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:50
lin1000 написав:
Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682
Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.
Ви заплатили податки, мито, то чому не вимагаєте доріг за ці гроші?
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Rainbow
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:19
fregat2015 написав:
Какие скидки, только 100% амнистия для всех машин
В-принципе, амнистия распространяется на тех, кто признал вину и встал на путь исправления. Под ВР и Кабмин они каяться приезжали?
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lenta19
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:36
lin1000 написав:
Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682
Не у всех есть деньги покупать авто с салона,не у всех есть отцы депутаты, а покупать отечесвенный хлам по типу жигулей копейки 70го года за 2-3 тысячи у.е. - это полный бред.
вот и ищют люди адекватной цены за теже 2-3 тысячи можно взять б/у автомобиль 2000+ года на иностранных номерах. у нас такой автомобиль стоит 5+ у.е.
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-Segey-
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:17
lin1000 написав:
Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682
Утіль випускає вітчизняний автопром ланоси,сенси та інший не потріб.Завезені іномарки переживуть наш хлам в рази.Перш ніж таке писати,треба як мінімум бути водієм.А так вийшов не пост,а дурня.
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sena_2008atp
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