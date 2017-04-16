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Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство транспорту РФ планує в травні відкрити міст до Криму через Керченську протоку для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.
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R2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:06
Должны были открыть к визиту Путина в Крым.
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kivitv224
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01
путин там кожен місяць буває, в нього там дача
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kentavr
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:14
Простоит до зимы 2019
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:50
Вантаживкі не пускають, а людей не шкода...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13
не "отжимали" ли бы крым, не пришлось бы мост строить.
ведь до 14 года никаких проблем с приездом в крым у россиян не было.
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Pegasmaster
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:52
AlifeSoft написав:
Простоит до зимы 2019
А если и дальше что расскажете?
back in USSR
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slavek
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36
slavek написав:
А если и дальше что расскажете?
Скажу что миллионы россиян спонсируют грушки одного человека мостики, войнушки и т.д.
А по мосту Пусть стоит можно будет в Грузию на машине кататься
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acidw1
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Додано: Вів 20 бер, 2018 23:02
slavek написав: AlifeSoft написав:
Простоит до зимы 2019
А если и дальше что расскажете?
как обычно ничего
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 21 бер, 2018 08:29
kivitv224 написав:
Должны были открыть к визиту Путина в Крым.
Это вы откуда взяли?
С пальца высосали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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