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Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом почнуться переговори про постачання катарського скрапленого газу в Україну.
Дивися повний текст Порошенко анонсував старт переговорів про постачання катарського скрапленого газу в Україну
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34
А свой разрабатывать не судьба
Жаль на Марсе еще не добывают, он и там бы купил
Тариф Марс+, красиво
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