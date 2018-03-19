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Порошенко анонсував старт
переговорів про постачання...

Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:14

Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом почнуться переговори про постачання катарського скрапленого газу в Україну.

Дивися повний текст Порошенко анонсував старт переговорів про постачання катарського скрапленого газу в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34

А свой разрабатывать не судьба ;) Жаль на Марсе еще не добывают, он и там бы купил :) Тариф Марс+, красиво :)
Igorten
 
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