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Голови ЦБ країн G20 оголосили свої висновки щодо криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:39
Пропонуємо до обговорення:
Голови ЦБ і міністри фінансів країн G20 на зустрічі в Буенос-Айресі обговорили питання криптоактивів, зійшовшись на думці, що криптовалюти не є валютою.
Дивися повний текст Голови ЦБ країн G20 оголосили свої висновки щодо криптовалют
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:39
статью, видимо, вчера писали) курсы растут...
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