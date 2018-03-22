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Гройсман розповів, коли може подешевшати газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли може подешевшати газ
.
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