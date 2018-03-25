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Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже через кілька тижнів уряд має ухвалити рішення, як перераховувати тариф на газ.
Дивися повний текст Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та жителі ЄС
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Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40
вот кто взял на себя обязательства, тот пусть и платит!!!
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