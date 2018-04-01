Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

Додано: Пон 02 кві, 2018 01:22

Продал в своё время бизнес в Киеве, уехал с женой в Австрию, купил дом, живем и работаем, получил ВНЖ. Тут я уверен что меня не обдерут на ровном месте, тут я знаю что меня не убьют на улице бухие атошники или отрицаловка, я уверен что в больнице я получу хорошее лечение, а дети образование. Украина уже на десятилетия отстаёт от самых отсталых европейских стран, и виноваты не такие как я, которые исправно платили налоги и не имеют криминальной истории, и не мне нести ответственность за это, и не мне расхлёбывать последствия. Так что, всем кто умеет жить по закону и умеет работать, кто является специалистом своего дела, а не нахребетником или подснежником- в Европе вам будут рады. И это я говорю не тем кто в полях собрался работать. Банально работать сварщиком- на уровне зп киевских ITшников, так-то.