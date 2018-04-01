В Україні стартувала медична реформа

Додано: Пон 02 кві, 2018 16:18

okra-okra написав: ВНИМАНИЕ! "Для подписания декларации необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон". А если у человека нет мобильного телефона? Что в таком случае ему делать? Покупать мобильный? А если не за что купить? В стране, где половина населения оказалась за чертой бедности, олигархическая власть отнимает у граждан последние силы для выживания! Вот почему люди ненавидят эту власть! ВНИМАНИЕ! "Для подписания декларации необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон". А если у человека нет мобильного телефона? Что в таком случае ему делать? Покупать мобильный? А если не за что купить? В стране, где половина населения оказалась за чертой бедности, олигархическая власть отнимает у граждан последние силы для выживания! Вот почему люди ненавидят эту власть!

только

Погодите, это еще только начало.Отменили талоны, как все знают. Теперь записаться на прием к профильному врачу можно только через терминал в поликлинике или через интернет сайт.Свежий пример, прямо из печиМалому нужно для справки в школу пройти окулиста. Окулистов один или два на район и принимают только вторник, среду, и четверг. Запись открываетсяв эти же дни - на следующую неделю на эти же дни. Во вторник на вторник, в среду на среду, в четверг на четверг.Понятное дело, что записаться таким методом и попасть в эти пару десятков человек, сродни выигрышу в лотерею, если ты не "ляшко"Но, раз официально очередей нет, значит для статистики все нормально.Мобильный телефон, кстати, тоже обязателен, на него приходит код подтверждения. Ну, должен приходить, так как до этого этапа, по вышеназванным причинам, не удалось дойти.Второй вариант - идти к частникам за 400 грн. Там тоже очередь, но записаться можно свободно.А теперь экстраполируем это на всю страну и представим что будет. Особенно интересно эта запись будет смотреться для пенсионера в каком нибудь селе или маленьком городке, где нет профильных врачей и даже наличие мобильного телефона и 4G в этом случае ничем не поможет.