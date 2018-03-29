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Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомив Віктор Суслов, екс-міністр економіки.
Дивися повний текст Наскільки реальною є загроза дефолту для України - думка експерта
.
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