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Стало відомо, на якому етапі
перебуває будівництво...

Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08

Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України.

Дивися повний текст Стало відомо, на якому етапі перебуває будівництво “стіни Яценюка”.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:09

У Франції була спроба побудувати лінію, яка б захистила від масового наступу - Лінія Мажено. Не допомогла. ЇЇ обійшли через Бельгію. В нашому випадку - це Білорусь
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:33

  mister-svet написав:Стыдно признать бредовость идеи и остановиться.

В чем бредовость? Ах да, бредовость и бессовестность в головах тех, кто не понимая сути проекта прицепились к слову стена, высасывая зраду и что нибудь плохое в их воображении про Украину. Проект "Стена" - это система коммуникации и быстрого реагирования вдоль границы, т.е. это дорога, надежное енергоснабжение систем детекции (видеокамеры, датчики), и инфраструктура(жилье, вышки, постоянная дислокация транспорта(военные джипы) и его обслуживание) для равномерного постоянного рассредотачивания достаточных сил пограничников в режиме вооруженного быстрого реагирования. Еще сетка вдоль дороги, но не везде, и нужна лишь против алкашей и детей из местных сел.
бы*** же цепляется к слову стена и не хочет вникать, требуя в шизоидном угаре бетонных мастодонтов на тысячи км., а иначе зрада зрада зрада.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:53

locustsucol
В чем бредовость? Ах да, бредовость и бессовестность в головах тех, кто не понимая сути проекта прицепились к слову стена, высасывая зраду и что нибудь плохое в их воображении про Украину. Проект "Стена" - это система коммуникации и быстрого реагирования вдоль границы, т.е. это дорога, надежное енергоснабжение систем детекции (видеокамеры, датчики), и инфраструктура(жилье, вышки, постоянная дислокация транспорта(военные джипы) и его обслуживание) для равномерного постоянного рассредотачивания достаточных сил пограничников в режиме вооруженного быстрого реагирования. Еще сетка вдоль дороги, но не везде, и нужна лишь против алкашей и детей из местных сел.
бы*** же цепляется к слову стена и не хочет вникать, требуя в шизоидном угаре бетонных мастодонтов на тысячи км., а иначе зрада зрада зрада.
Это все в планах. По факту Проект "Стена" - это несколько метров рва и десятков/ка метров забора. Скорее всего Яценюк просто хотел чтобы и у нас была стена плача... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:08

Стало известно, на каком этапе находится строительство “стены Яценюка”

Да всё на том же - стадия роспила бюджетных средств и имитации деятельности.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:19

Почему Яцика не задержали????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:45

Molchyn
Ты все еще думаешь, что российские закидоны, рассчитанные на тех, кто не интересуется фактами, кому-то интересны ?

Администрация, вы что-то собираетесь делать со своим порталом, чтобы он не выглядел как помойка в одноглазниках со слопадоедами и российской пропагандой?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:54

  locustsucol написав:Molchyn
Ты все еще думаешь, что российские закидоны, рассчитанные на тех, кто не интересуется фактами, кому-то интересны ?

Администрация, вы что-то собираетесь делать со своим порталом, чтобы он не выглядел как помойка в одноглазниках со слопадоедами и российской пропагандой?

Не туда стучите,телефонуйте прямо в СБУ - может,наградят
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:01

slavek
Россияне, порицательное понятие "стучать" появилось у вас из уст тех самых людей, кто именно "стучал", создавая проблемы из зависти или из мести соседям или знакомым по работе. В цивилизации, то что вы своим очередным вонючим пуголом для вас аля "дерьмократия" и т.д., является гражданской позицией, обычной воспитанностью, и уважением к себе и богаству своего государства.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:59

  locustsucol написав:slavek
Россияне, порицательное понятие "стучать" появилось у вас из уст тех самых людей, кто именно "стучал", создавая проблемы из зависти или из мести соседям или знакомым по работе. В цивилизации, то что вы своим очередным вонючим пуголом для вас аля "дерьмократия" и т.д., является гражданской позицией, обычной воспитанностью, и уважением к себе и богаству своего государства.

Я Вас огорчу, но подобное поведение, которое в миру называется "охотой на ведьм", в цивилизованных странах как раз не приветствуется, а даже имеет последствия для самого "охотника", при чем в зависимости от степени проявления этой "гражданской позиции" порой даже уголовные последствия.
Так что прежде чем умничать и всех вокруг клеймить, прикрываясь цивилизованным поведением - узнайте каково это в реальной цивилизации, а не из Ваших фантазий.
Imp
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