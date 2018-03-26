|
|
У Києві встановили "розумні" камери на дорогах
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сторінці "КП "Інформатика" у Facebook, в кожному районі поки що по три такі камери.
Дивися повний текст У Києві встановили "розумні" камери на дорогах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81185
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама