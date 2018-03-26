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У Києві встановили
"розумні" камери на дорогах

У Києві встановили "розумні" камери на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:23

У Києві встановили "розумні" камери на дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сторінці "КП "Інформатика" у Facebook, в кожному районі поки що по три такі камери.

Дивися повний текст У Києві встановили "розумні" камери на дорогах.
R2
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