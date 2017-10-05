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Тарута продає полякам
Stocznia Gdanska

Тарута продає полякам Stocznia Gdanska
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:52

Тарута продає полякам Stocznia Gdanska

Пропонуємо до обговорення:
Агентство розвитку промисловості Польщі (Agencja Rozwoju Przemysłu) в кінці березня 2018 року уклало угоду з українським інвестором суднобудівного заводу в Гданську про зворотний викуп акцій.

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