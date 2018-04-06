Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам

Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:48

Когда о пожилых людях из зоны проведения АТО заботятся волонтеры то Реве нужно просто молчать. Разве это сложно, просто молчать?

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.