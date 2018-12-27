Додано: Суб 07 кві, 2018 03:27

Вообще-то хотел удалить ветку, но такие интересные и такие сложные вопросы задали - рука не поднялась.

Если бы Вы не написали - я сел к ноутбуку чтобы удалить эту ветку. Малехо опоздал.

Вопросы сложные и не так сразу на них ответишь.

Я на все и не отвечу.

Я на львовской ветке писал, что достаточно организовать дело так, чтобы Вы имели доход равно или более (конечно, лучше) 1000 долларов в месяц - и можно жить за границей.

Но не всем. Конечно, не всем.

Мои дети уже не школьники - и потому отпадает вопрос со школой, хотя она тут есть, и хотя в наше время как будто можно учиться в украинских школах дистанционно.



Я имел во Львове квартиры под сдачу - это был очень интересный и положительный эксперимент.

На этот момент от меня 48 часов как уехали приятели - они имеют 4 квартиры под сдачу с общей выручкой 48 000 гривен в месяц - они сейчас в Стамбуле (я им помог выбрать отель, в Стамбуле, кстати, "холодно"), и первое что они сказали по Вайберу: "Хотим вернуться к тебе в Анталию". Здесь реальное лето и реально цветут апельсины - запах напоминает запах жасмина.

Вот Вам и ответ на некоторые вопросы: люди вышли из бизнеса, на который ухлопали много лет жизни, перекрестились, оглянулись по сторонам, купили 2 квартиры старые и 2 в новостройке, сделали ремонты, сдали. Решили, что надо жить для себя. Получается. Задумались.

До этого очень много и очень успешно жили для других.



На данный момент я бы сказал так:

- если у Вас более-менее хороши дела в Украине...

- если Вы думаете, куда бы вложить деньги, которые забрали из банка из-за процентов, доход по которым не покрывает инфляцию, или из-за того, что не доверяете банкам...

- если у Вас эти деньги не последние...

- если вы вышли из бизнеса и думаете, чем бы заняться...

- если вы думаете о будущем и понимаете, что квартира во Львове, Киеве или в Днепре - это хорошо. Но лучше, если ваши дети унаследуют что-то получше...

- если у Вас нет намерения работать в Турции (вряд ли устроитесь) и нет намерения что-то сдавать в Турции (не сдадите - тут только долгосрочная аренда разрешена)...



То просто грех не жить в приятном месте, в котором люди иногда реально пугают честностью и вежливостью.



У меня от Львова, в который впервые попал еще в 1980 году - еще до 2017 года была просто эйфория.

Я облазил-объездил его почти весь, все окрестности, совершал пешеходные походы в горы.

Много раз возил своих друзей и приятелей в замки и дворцы в окрестностях.

Эйфория прошла, когда меня отравили в кафе "Зенек" в самом центре.

Вот вокруг такие хорошие и такие милые люди. Просто взяли и отравили. Честно, не ожидал.

Вот тогда я подумал, что что-то не так.



Кроме того, часто бывая за границей, я начал приходить к выводу, что в Украине всех дурят. На каждом шагу.

И особенно - последнее время.

В нищей стране все продается в 2 раза дороже, чем оно стоит.

Это удивительно. Еще более удивительно, что это покупают.

Получается интересный парадокс: человек тяжело/неочень работает - заработал деньги - у него их все отобрали за всякое дерьмо, среди которого дерьмовее дерьмового - это продукты питания.

Ну и покупайте, а я причем?

А я не хочу.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).