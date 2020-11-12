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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:50
Спробую започаткувати нову гілку.
Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.
- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та в Японії).
- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда.
- мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них.
- На сьогодні 6 місяців в році я мешкаю у Львові, 6 місяців - за кордоном. Плюс-мінус.
Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.
Під адекватними розумію наступне:
- люди здатні думати та робити висновки.
- люде здатні вчитися.
- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.
Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.
Так ось.
Я, відвідавши майже всі країни Європи, багато країн Азії та Африки, проїхавши за кермом багато штатів США, прийшов до такого висновку:
- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності.
- треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію.
- треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном.
- не треба бути власником гіпермаркетів та купи АЗС.
- кожному - КОЖ-НО-МУ - це можливо.
- треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".
- треба насолоджуватися життям: воно єдине і воно коротке.
- не треба бути дуже "вумним". Треба бути "нормальним".
Так ось, вивчивши ситуацію, я купив собі квартиру в Турції, в Анталії, де й живу у цей час.
Гілку започаткував ТІЛЬКИ для тих, хто думає в ці дні, як вирватися із замкненого кола.
Залишаю за собою право в будь-який момент відмовитися від порад та вражень.
Я трохе просто втомився тлумачити тим, хто не хоче нічого розуміти, прописні істини...
Мій прогноз: в Україні все буде добре реально. До 2098 року все владнається. Немає сумнівів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:51
Аккурт, спасибо, реально интересная тема и интересная ветка.
Поделюсь историей, правда не своей, а моей коллеги, с которой работали вместе 10 лет назад.
Ей было тогда под 40, без детей, но с мужем. Менеджер среднего звена в крупной компании, зарабатывала неплохие деньги (зарплаты, премии, левак - это были золотые предкризисные годы 2005-2007).
И ей захотелось сменить свою жизнь, картинку перед глазами.
Выбор пал на Кипр. 300 солнечных дней в году. Нет преступности - машины никто не закрывает, оставляют даже с ключами зажигания внутри - это же остров
Для реализации своих целей были собраны кое-какие сбережения, продан кусок земли под Киевом тысяч за 50, точно не помню, продана машина тысяч за 15 и самое главное - продана квартира на Оболони, на пике (это чуть ли не единственный известный мне пример когда человек реально вышел в кеш на самом пике - конец 2007/начало 2008). Квартира в новостройке 130кв.м улетела за 300000€ (триста тысяч, тогда были такие цены).
Имея под 400 тыс евро, была куплена квартира в Лимасоле за 160тыс евро, машина там-же, мебель и т.д, и около 220тыс евро размещено на депозиты в укробанках (проценты сладкие), в сумме давали 1700-2000€ процентов в месяц, что позволяло неплохо жить в Лимасоле, попивая местное винишко и кушая морепродукты в кафе.
С падением ставок ситуация становилась все грустнее - уже перестало хватать на винишко, потом на кафе (и это еще ей повезло не встрять в омнобанки ни в 2009, ни в 2014.
В Киеве концов нету - ничего нет, недвижимости нет, связи и друзья за 10 лет подрастерялись, квалификация испарилась.
Сейчас подрабатывает садовником в Лимасоле у более обеспеченных дауншифтеров-росиян, и потихоньку проедает свой капитал.
Из плюсов: вид на жительство (скоро гражданство) страны ЕС, хорошо выглядит, загар, плавает в море, ведет здоровый образ жизни. Из минусов - офисный труд заменила на физический, перспективы ноль, пенсия не ясна, в Киеве она уже по факту чужая, там местной тоже не стала.
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richbitch
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:58
Другой пример по теме:
Парень в 2010 году уехал работать в Москву. Там пошла карьера, зарплаты сами понимаете какие, не нищая Украина. Через 2 года покупает в Киеве квартиру на Бессарабке, самый центр, в хорошем царском доме, стены 1метр толщины, делает там ремонт. Цена вопроса - около 200куе на тот момент.
На мой вопрос: зачем, ты же пока в Москве, говорит: я же скоро вернусь, а красиво жить в центре Киеве мечтал с детства.
Начинаются события 2014 года.
Быстро сориентировавшись, в конце 2014 года продает квартиру в Киеве с потерей примерно 30% стоимости в доларах.
На вырученные деньги покупает нельзя сказать что шикарную, но вполне пристойную новостройку на Северо-западе Москвы (там цены фиксированы в рублях, а тогда как раз курс скакнул, поэтому ему оказалось выгоднее такая операция, чем он бы хранил деньги изначально в рублях - а по другому в РФ не принято).
При работе. В последнюю встречу сказал что вернуться сюда даже в мыслях нет- тут нет ни работы, ни перспектив (его слова). Сделал ремонт, вселился с какой-то телочкой из Казани, работает по специальности.
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richbitch
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:13
Соответственно, вопрос "в какой стране купить недвижимость для жизни" неразрывно идет с вопросом "на что там жить".
Я так понимаю что Вы, аккурт, живете в Турции, а деньги получаете от аренды квартир во Львове?
Не считаете ли это рисковано (валютный, страновой риск)? Или у вас значительные депозиты в лирах там?
Если уж пошел такой разговор, не могли бы Вы описать свой инвестпортфель? Не в суммах, а хоть в процентах?
Например:
1) в Львовской недвижимости - 50%
2) в Киевской - 10%
3) в Турецкой - 20%
4) в депозитах в лирах в туркобанках -5%
5) укродепо в гривне -5%
6) американская фонда - 10%
Типа того?
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Додано: Суб 07 кві, 2018 03:27
Вообще-то хотел удалить ветку, но такие интересные и такие сложные вопросы задали - рука не поднялась.
Если бы Вы не написали - я сел к ноутбуку чтобы удалить эту ветку. Малехо опоздал.
Вопросы сложные и не так сразу на них ответишь.
Я на все и не отвечу.
Я на львовской ветке писал, что достаточно организовать дело так, чтобы Вы имели доход равно или более (конечно, лучше) 1000 долларов в месяц - и можно жить за границей.
Но не всем. Конечно, не всем.
Мои дети уже не школьники - и потому отпадает вопрос со школой, хотя она тут есть, и хотя в наше время как будто можно учиться в украинских школах дистанционно.
Я имел во Львове квартиры под сдачу - это был очень интересный и положительный эксперимент.
На этот момент от меня 48 часов как уехали приятели - они имеют 4 квартиры под сдачу с общей выручкой 48 000 гривен в месяц - они сейчас в Стамбуле (я им помог выбрать отель, в Стамбуле, кстати, "холодно"), и первое что они сказали по Вайберу: "Хотим вернуться к тебе в Анталию". Здесь реальное лето и реально цветут апельсины - запах напоминает запах жасмина.
Вот Вам и ответ на некоторые вопросы: люди вышли из бизнеса, на который ухлопали много лет жизни, перекрестились, оглянулись по сторонам, купили 2 квартиры старые и 2 в новостройке, сделали ремонты, сдали. Решили, что надо жить для себя. Получается. Задумались.
До этого очень много и очень успешно жили для других.
На данный момент я бы сказал так:
- если у Вас более-менее хороши дела в Украине...
- если Вы думаете, куда бы вложить деньги, которые забрали из банка из-за процентов, доход по которым не покрывает инфляцию, или из-за того, что не доверяете банкам...
- если у Вас эти деньги не последние...
- если вы вышли из бизнеса и думаете, чем бы заняться...
- если вы думаете о будущем и понимаете, что квартира во Львове, Киеве или в Днепре - это хорошо. Но лучше, если ваши дети унаследуют что-то получше...
- если у Вас нет намерения работать в Турции (вряд ли устроитесь) и нет намерения что-то сдавать в Турции (не сдадите - тут только долгосрочная аренда разрешена)...
То просто грех не жить в приятном месте, в котором люди иногда реально пугают честностью и вежливостью.
У меня от Львова, в который впервые попал еще в 1980 году - еще до 2017 года была просто эйфория.
Я облазил-объездил его почти весь, все окрестности, совершал пешеходные походы в горы.
Много раз возил своих друзей и приятелей в замки и дворцы в окрестностях.
Эйфория прошла, когда меня отравили в кафе "Зенек" в самом центре.
Вот вокруг такие хорошие и такие милые люди. Просто взяли и отравили. Честно, не ожидал.
Вот тогда я подумал, что что-то не так.
Кроме того, часто бывая за границей, я начал приходить к выводу, что в Украине всех дурят. На каждом шагу.
И особенно - последнее время.
В нищей стране все продается в 2 раза дороже, чем оно стоит.
Это удивительно. Еще более удивительно, что это покупают.
Получается интересный парадокс: человек тяжело/неочень работает - заработал деньги - у него их все отобрали за всякое дерьмо, среди которого дерьмовее дерьмового - это продукты питания.
Ну и покупайте, а я причем?
А я не хочу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Суб 07 кві, 2018 08:33
Пан Долярчик - ви супер!
Я Вас дуже поважаю.
Мої знайомі займаються тією ж справою, що і Ви - я знаю, як це важко.
Пан richbitch поставив інтересні запитання - я зараз не готовий на них відповісти.
Бо там матеріалу на наукову статтю.
Зранку, гуляючи із собакою по ідеально чистих вулицях, проходячи повз кафе-пекарні, де іде повна реконструкція і споруджують нову велетенську піч для випічки хліба (класно! Все це - за рогом мого будинка) прийшло таке до думки (пан Долярчик візьміть на озброєння):
- в наші часи, коли вища освіта в Україні опустилася на "нуль" - переважна кількість викладачів мають середній вік 70 років, отримують на руки менше, ніж реалізатор у магазині пана Долярчика - по 4 000 - 7 500 на місяць - та розказують студентам те, що вивчили у 1979 році, треба замислитись про вкладання грошей в освіту дітей.
- діти поступили в закордонний університет - і їм 17 років, а Вам - 40? Прекрасно! Сподіваюся, ви вже заробили купу грошенят та готові озирнутися по боках? Ось саме в цей момент варто спрямувати свій зір на південь.
- чому на південь? Все просто. Я вивчив ту справу і прийшов до висновку: єдина країна, яка має лояльне відношення до громадян України в смислі прийому на прожиття та включення "зеленого світла" де тільки можна - це Туреччина. Як би мені/вам не хотілося жити б у Польщі. Це при тому, що моя сваха живе у Франції та пропонувала викупити у її родини 2-поверховий будинок неподалік Ламаншу за 90 000 євро (продала за 80 000 євро) - по ціні "польского люксу" у Львові, де треба робити повну реконструкцію. А в той будинок був: "вселяйся та живи".
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Суб 07 кві, 2018 09:18
Аккурт, не удаляйте ветку, над этой темой стоит поразмышлять.
Свои соображения напишу тоже, чуть позже - когда будет время засеть за ноутбуком.
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richbitch
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Додано: Суб 07 кві, 2018 09:59
akurt написав:
- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності.
- треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію.
- треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном.
- треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".
Ув. akurt, задачи понятны, цели обозначены. Согласен, что это возможно. Высоковероятно, что универсальных рецептов не существуют.
Поэтому вопросов много.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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