Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:50

Спробую започаткувати нову гілку.



Вихідні дані:

- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.

- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та в Японії).

- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда.

- мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них.

- На сьогодні 6 місяців в році я мешкаю у Львові, 6 місяців - за кордоном. Плюс-мінус.



Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.



Під адекватними розумію наступне:

- люди здатні думати та робити висновки.

- люде здатні вчитися.

- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.

Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.



Так ось.

Я, відвідавши майже всі країни Європи, багато країн Азії та Африки, проїхавши за кермом багато штатів США, прийшов до такого висновку:

- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності.

- треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію.

- треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном.

- не треба бути власником гіпермаркетів та купи АЗС.

- кожному - КОЖ-НО-МУ - це можливо.

- треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".

- треба насолоджуватися життям: воно єдине і воно коротке.

- не треба бути дуже "вумним". Треба бути "нормальним".



Так ось, вивчивши ситуацію, я купив собі квартиру в Турції, в Анталії, де й живу у цей час.

Гілку започаткував ТІЛЬКИ для тих, хто думає в ці дні, як вирватися із замкненого кола.



Залишаю за собою право в будь-який момент відмовитися від порад та вражень.

Я трохе просто втомився тлумачити тим, хто не хоче нічого розуміти, прописні істини...

Мій прогноз: в Україні все буде добре реально. До 2098 року все владнається. Немає сумнівів.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.