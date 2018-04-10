Україну не влаштує транзит 10-15 млрд куб. м газу на рік до 2020 року, як це пропонує російський "Газпром".
Дивися повний текст Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги транзиту влаштують Україну.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29
Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги транзиту влаштують Україну.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08
Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
Судя по предыдущим сообщениям, лишнехромосомные не могут пережить зраду: Газпром опять поймали на лжи.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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