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Відповідь "Газпрому":
Насалик повідомив, які обсяги...

Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29

Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

Пропонуємо до обговорення:
Україну не влаштує транзит 10-15 млрд куб. м газу на рік до 2020 року, як це пропонує російський "Газпром".

Дивися повний текст Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги транзиту влаштують Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08

Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

Судя по предыдущим сообщениям, лишнехромосомные не могут пережить зраду: Газпром опять поймали на лжи. :)

https://ru.tsn.ua/politika/nikogda-tak-ne-bylo-i-vot-opyat-naftogaz-potrollil-gazprom-iz-za-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-1138356.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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