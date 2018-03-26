Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Phys.org.
Дивися повний текст Фізики створили новий екзотичний стан матерії.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:09
Фізики створили новий екзотичний стан матерії
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Дивися повний текст Фізики створили новий екзотичний стан матерії.
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