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Фізики створили новий
екзотичний стан матерії

Фізики створили новий екзотичний стан матерії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:09

Фізики створили новий екзотичний стан матерії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Phys.org.

Дивися повний текст Фізики створили новий екзотичний стан матерії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:09

Чё?) ничего не понятно.. что это дает?))
magneet
 
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