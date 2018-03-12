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Україна збільшила
імпорт газу втричі

Україна збільшила імпорт газу втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:03

Україна збільшила імпорт газу втричі

Пропонуємо до обговорення:
Україна впродовж квітня наростила імпорт природного газу майже в три рази - з 5 млн куб. м на початку місяця до 13,2 млн куб. м 14-17 квітня.

Дивися повний текст Україна збільшила імпорт газу втричі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:03

Венгры, все таки, молодцы. Добывая 1800 млн. кубов в год (или чуть менее 5 млн. кубов в день) , потребляя в 5 раз больше, как минимум половину добычи на Украину гонит. Боится, видать, самой сильной армии на континенте. Да и весьмирснами, как никак.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:26

Re: Україна збільшила імпорт газу втричі

Словаки тоже молодцы. При добыче 2,5 млн. куб. в сутки умудряются 9,4 млн. куб. поставлять в Украину!
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01

Панам газовим знавцям варто було б зрозуміти різницю між країною-транзитером і країною-продавцем. Словаччина і Угорщина постачають через свою територію та прикордонний інтерконектор газ європейських компаній, так само як Україна постачає в Словаччину газ, протранзитований з Росії.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:13

  Sharpe написав:Панам газовим знавцям варто було б зрозуміти різницю між країною-транзитером і країною-продавцем

И кто "країна-продавець"?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:39

Вкладчик1234, країни нема. Є комерційні компанії-продавці. У 2017 році їх було 13.
Sharpe
 
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