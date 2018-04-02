Якщо громадянин не проживає за місцем прописки, йому може загрожувати штраф.
Дивися повний текст У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання українців за місцем прописки.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11
У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання українців за місцем прописки.
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11
Вот оно рабство или крепостное право. А что там по части мигрантов, они в армию не призываются, налогов не платят, живи, как душе угодно, а гражданин сделай то и это, ещё и обеспечь им достойные условия проживания в стране. Толерасты добрались до Украины...
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:35
А Юрьев день то будет?
А если серьезно, то институт прописки давным давно себя уже изжил. А все эти законопроекты лишь создание очередной кормушки для чинуш и мусоров.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:17
при проверке уполномоченное лицо органа власти может исследовать жилое помещение на предмет признаков проживания в нем зарегистрированного гражданина, а для этого проверяющий может опросить соседей, проверить наличие средств личной гигиены и одежды, других доказательств
Интересно, кто пустит такое уполномоченное лицо для проверки к себе в квартиру? Ведь можно только по решению суда! А если придут проверять мошенники? Мой дом - моя крепость. Жилье неприкосновенно согласно конституции.
А уполномоченные лица не будут бояться ходить по квартирам? Ведь неизвестно, кто и как может встретить (утюги, паяльники, злой бультерьер, пальцы в двери...)
По всей видимости, всё это неспроста. Очень много народу косит от армии - вот и задумались.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:45
Пойдут участковые (или любые другие менты) до бабушек, те и пустят, по старой советской привычке. А там: - Бабушка, у вас прописано три человека, а живете вы одна, Вот вам выбор - или штраф в 1000 гривен, или можете мне на карман положить 100 гривен.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:03
Не в уклонистах дело. Закон явно написан под новую образовательную "реформу", согласно которой вводится крепостное право, т.е. ребенок может право ходить только в ту школу, к которой прикреплен его район. Именно поэтому отдельным текстом прописано право школ проверять, насколько прописка соответствует реальному месту проживания.
Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.
Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:50
Наверное заробитчан решили таким образом нагнуть. Прописан тут, а работает "там" - это есть совсем не "гут". А я думал - прописка, как пережиток "кровавого социалистического прошлого" уже в прошлом.
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:53
Да забейте к 2019 этой власти уже не будет, хай приймають, потом ми "поприймає їх трохи"
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