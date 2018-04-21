Про це йдеться у фінансовому плані КП на 2018 рік.
Дивися повний текст "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:12
"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:37
А в метре почем?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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