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Ищу менеджера по продажам в
аутсорсинговый контакт-центр

Ищу менеджера по продажам в аутсорсинговый контакт-центр
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:00

Ищу менеджера по продажам в аутсорсинговый контакт-центр

В связи с открытием аутсорсингового контакт-центра Fly Contact Centre, ищем проактивных, целеустремленных менеджеров по продажам.

Основные требования
 Опыт продаж услуг контакт-центров
 Опыт расчета экономики проекта (калькуляции, расчет рентабельности, затратная часть)

ОБЯЗАННОСТИ:

Выполнение плана продаж
Поиск новых клиентов (анализ рынка потенциальных клиентов)
Проведение переговоров
Ведение существующей базы клиентов
Участие в тендерах, подготовка документации, калькуляция проектов
Разработка и оформление предложений, презентаций

Мы предлагаем:
- стабильную, конкурентоспособную оплату - 24 000 грн
- официальное трудоустройство
- график: пн-пт 9-18
- комфортное рабочее место, кофе
- возможность реализовать свой потенциал, "стоять у истоков"
- карьерный рост

По расположению: просп Григоренко, 20 (прямые маршрутки от м. Позняки/м. Левобережная)
Контактные телефоны:
097 704 79 98
066 055 68 47

E-mail для резюме: alinevdokimenko@gmail.com
AlinaHR
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.04.18
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