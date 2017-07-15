Ищу менеджера по продажам в аутсорсинговый контакт-центр

В связи с открытием аутсорсингового контакт-центра Fly Contact Centre, ищем проактивных, целеустремленных менеджеров по продажам.
Основные требования
Опыт продаж услуг контакт-центров
Опыт расчета экономики проекта (калькуляции, расчет рентабельности, затратная часть)
ОБЯЗАННОСТИ:
Выполнение плана продаж
Поиск новых клиентов (анализ рынка потенциальных клиентов)
Проведение переговоров
Ведение существующей базы клиентов
Участие в тендерах, подготовка документации, калькуляция проектов
Разработка и оформление предложений, презентаций
Мы предлагаем:
- стабильную, конкурентоспособную оплату - 24 000 грн
- официальное трудоустройство
- график: пн-пт 9-18
- комфортное рабочее место, кофе
- возможность реализовать свой потенциал, "стоять у истоков"
- карьерный рост
По расположению: просп Григоренко, 20 (прямые маршрутки от м. Позняки/м. Левобережная)
Контактные телефоны:
097 704 79 98
066 055 68 47
E-mail для резюме: alinevdokimenko@gmail.com